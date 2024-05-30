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Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde, Ege ve İç Anadolu Bölgesinin iç kesimlerine, Antalya'nın Batısı ile Göller Yöresi'ne kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Halil Akkoç
12:25 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:41 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uayrısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uayrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batısında ve kuzeyinde bugün öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#İç Anadolu
#İç Ege
#Meteoroloji
#Hava durumu
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