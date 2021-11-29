Gündem Meteorolojiden tam fırtına uyarısı Saatte 110 km hıza ulaşacak
İSTANBUL

Meteorolojiden tam fırtına uyarısı: Saatte 110 km hıza ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden İstanbul, İzmir, Balıkesir için tam fırtına uyarısı: Saatte 110 km hıza ulaşacak
Foto/arşiv

Yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

KUVVETLİ LODOS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün, kuvvetli lodos etkisi ile artarak, mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16

İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli
GÜNDEM
İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli
Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde...
Türkiyenin tek tapulu lagünü

Türkiye'nin tek tapulu lagünü

Kuş türü sayısı 238'e yükseldi.
İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times itiraf etti: Sorunumuz Türk lirası değil Erdoğan

​Hedef Türkiye'nin global üs haline gelmesi.

Sekiz maddede, ​15 Temmuz'u bile destekleyen Muhammed bin Zayed'in ziyareti.

İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması.

​Haftanın ilk iş gününde yola çıkacaklar dikkat.
Saatteki hızı<br>110 km'ye çıkacak

Saatteki hızı
110 km'ye çıkacak

​Meteorolojiden tam fırtına uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.