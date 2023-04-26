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Meteorolojiden yurdun büyük kesimi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Adana'da kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan kuzey ve batı kesimlerde azalacak olan hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç kesimlerde biraz artacağı, iç ve batı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

16:30 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.

Bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), yarın Batı Karadeniz Bölgesi, İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Kütahya) ve İç Anadolu'da (Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat) ve Adana'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bir haftalık hava durumu tahmini

Kuzey ve batı kesimlerde azalacak olan hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç kesimlerde biraz artacağı, iç ve batı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

#Hava durumu
#Meteorolojği
#Ankara
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