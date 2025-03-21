MHP’den DEM’e bayram sürprizi

MHP’nin Ramazan Bayramı ziyaret programında önceki bayramların aksine DEM Parti’ye de listede yer verilmesi dikkat çekti. MHP’nin ziyaret ve kabul listesinde DSP, AK Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Parti ve BBP bulunuyor. MHP’nin bayram ziyaret programında, CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi yer almadı.

Ramazan Bayramı’nda siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları bayramın ikinci gününde yapılacak. Buna göre MHP ziyaret ilişkin ziyaret edeceği ve ziyarette bulunacağı partilerin takvimini açıklayan ilk parti oldu. Ziyaretleri MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, MHP Genel Başkan Danışmanı Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yapacak. MHP’nin kabul heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, MYK Üyeleri Turan Şahin ve Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak.