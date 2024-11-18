Milli ‘Balistik’te sona doğru

Gölbaşı'nda bulunan Kriminal Daire Başkanlığı Yerleşkesi’nin yanına kurulan merkezin inşaatının bu yıl yüzde 75’lik bölümünün tamamlanması öngörülüyor. Özellikle deneyler ve laboratuvar çalışmalarının yurt içinde yapılmasını sağlayacak merkezin temeli 2020’de atıldı. Merkezde, Türk savunma sanayi sektörünce geliştirilen hafif ateşli silah, mühimmat ve balistik koruyucu malzeme ürünlerinin uluslararası standartlara göre test edilerek sertifikalandırılması sağlanacak. Savunma sanayinde faaliyet gösteren yerli firmaların üretmiş oldukları hafif ateşli silah mühimmat ve balistik koruyucu yelek, araç, zırh, cam, ayrıca kamunun aldığı, alacağı savunma sanayi ürünlerinin testi için yurt dışında test işlemi sona erecek. Merkezin 2025 yılında tamamlanması bekleniyor.