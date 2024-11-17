Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Pençe-Kilit’te kış hazırlığı

Pençe-Kilit’te kış hazırlığı

Burak Doğan
04:0017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK’yı bitirmek için yürüttüğü Pençe- Kilit Harekâtı’nda kış hazırlıkları sürüyor. Bölgede Bahar Tepe'nin ele geçirilmesinin ardından mağara girişlerini adeta mühürleyen Mehmetçik, sızmaları önlemek için de önlemlerini artırdı. Bölgeye takviye birlikler sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK’yı bitirmek için yürüttüğü Pençe-Kilit Harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bölgenin en kritik noktalarından biri olan Bahar Tepe’nin ele geçirilmesinin ardından kış hazırlıkları da başladı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, operasyon bölgesinde terör örgütü PKK'ya nefes aldırmamak için birliklere yeni takviyeler yapıldı.


KOMANDOLAR BÖLGEDE

Bölgede yaklaşık 3 yıldır görev alan komando tugayı yeni komando birliklerle yer değiştirdi. Terör örgütü üzerinde kurulan baskının kış aylarında da devam ettirilmesi için TSK, bu yıl sayıları artırılan üs bölgelerinde hazırlık yaptı. Aynı zamanda terör örgütünün dağlık bölgelerde kış tertiplenmesine geçmesini engellemek için de operasyonlar ile gözetim faaliyetleri yoğunlaştırıldı.


GARA’YA YAKIN MAĞARALAR TEMİZLENECEK

Bahar Tepe’nin ele geçirilmesiyle birlikte mağara ağızlarını mühürlemeye başlayan Mehmetçik, terör örgütünün en önemli sığınma merkezlerinden biri olan Gara’ya çıkması muhtemel bölgelerde yeni mağaralar tespit edildi. Bu mağaraların temizlenmesiyle birlikte terör örgütünün kış aylarından gerçekleştirme planları yaptığı sızma girişimlerine karşı önlemler de alınmaya devam ediyor.


#Pençe-Kilit
#Mehmetçik
#TSK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM polis alımı için müjde geldi 12 bin polis memuru alımı başlıyor! 32. dönem POMEM başvuru tarihleri ve şartları