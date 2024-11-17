Pençe-Kilit’te kış hazırlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK’yı bitirmek için yürüttüğü Pençe-Kilit Harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bölgenin en kritik noktalarından biri olan Bahar Tepe’nin ele geçirilmesinin ardından kış hazırlıkları da başladı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, operasyon bölgesinde terör örgütü PKK'ya nefes aldırmamak için birliklere yeni takviyeler yapıldı.





KOMANDOLAR BÖLGEDE

Bölgede yaklaşık 3 yıldır görev alan komando tugayı yeni komando birliklerle yer değiştirdi. Terör örgütü üzerinde kurulan baskının kış aylarında da devam ettirilmesi için TSK, bu yıl sayıları artırılan üs bölgelerinde hazırlık yaptı. Aynı zamanda terör örgütünün dağlık bölgelerde kış tertiplenmesine geçmesini engellemek için de operasyonlar ile gözetim faaliyetleri yoğunlaştırıldı.





GARA’YA YAKIN MAĞARALAR TEMİZLENECEK

Bahar Tepe’nin ele geçirilmesiyle birlikte mağara ağızlarını mühürlemeye başlayan Mehmetçik, terör örgütünün en önemli sığınma merkezlerinden biri olan Gara’ya çıkması muhtemel bölgelerde yeni mağaralar tespit edildi. Bu mağaraların temizlenmesiyle birlikte terör örgütünün kış aylarından gerçekleştirme planları yaptığı sızma girişimlerine karşı önlemler de alınmaya devam ediyor.



