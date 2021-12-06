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İSTANBUL

Motosikletle öncü ambulans hizmeti hayat kurtarıyor: Hızır gibi yetişiyorlar

İstanbul’un iki yakasında görev yapan motorize sağlık ekipleri, trafik kazalarına acil müdahalede bulunuyor. Ambulans gelene kadar gerekli önlemleri alıp müdahaleleri yapan ekipler, ayrıca 112’ye gelen asılsız ihbarlara ambulans ekiplerinin gitmesini de engelliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Motosikletle öncü ambulans hizmeti hayat kurtarıyor: Hızır gibi yetişiyorlar
Motorize sağlık ekipleri, trafik kazalarına acil müdahalede bulunuyor.

Trafik kazalarına anında müdahale için sahada aktif görev yapan motorize sağlık ekipleri büyük bir yükü sırtlıyor. İstanbul’un iki yakasında 2 motor 4’er kişilik ekiplerle 24-72 esasına uygun olarak çalışıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Anadolu Komuta Kontrol merkezinde motorize paramedik olarak görev yapan Abdullah Şenol (27) Yeni Şafak’a olaylara müdahaledeki görevlerini anlattı.

İstanbul'un motosiklet ambulansları ilk kez görüntülendi
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İstanbul'un motosiklet ambulansları ilk kez görüntülendi
Sağlık Bakanlığı 112 Acil Hizmetleri, hava, kara ve deniz ambulanslarından sonra, olay yerindeki vakaya ilk ulaşacak motosiklet ambulans uygulamasını İstanbul'da da başlattı. Temmuz ayında başlayan uygulama sayesinde özellikle trafiğin çok yoğun olduğu ya da kara ambulanslarının girmekte zorlandığı dar sokaklardaki çağrılara ilk olarak bu ekipler ulaşarak zaman kaybının önüne geçecek. Ayrıca asılsız ihbarlardan kaynaklı gereksiz ambulans meşguliyeti de önlenecek.

İLK MÜDAHALEYİ MOTORİZE YAPIYOR

Motorize ekiplerin olay yerine çok hızlı ulaştığını kaydeden Şenol, “Hastanın olay yerinde bilinç, solunum, nabız ve kardiyak kontrollerini yapıyorum, travma sabitliyorum. Ambulans bölgeye geldiğinde gerekli önlemler alınmış, hastaya müdahale etmiş oluyorum. Ekibe hastanın durumunu aktarıyorum, onlar müdahale edilmiş bir hastayı teslim alarak en yakın sağlık kuruluşuna transfer ediyor. Ayrıca 112’ye gelen asılsız ihbarlara ambulansın gitmesini de engelliyorum. Öncü ekip olarak gidince olay yerinde kimse yoksa, ambulansa gelmemesini söylüyorum. Bu sırada daha ciddi bir vaka varsa ambulans bu noktaya yönlendiriliyor. Dolayısıyla ambulansın boşu boşuna kullanılması da engellenmiş oluyor” diye konuştu.

Motorize ekipler ambulans gelene kadar gerekli önlemleri alıp müdahaleleri yapıyor.
Motorize ekipler ambulans gelene kadar gerekli önlemleri alıp müdahaleleri yapıyor.

ÇAĞRILARIN 3’TE 1’İ ASILSIZ

Motorize ekiplerin yalnızca sokaktaki olaylara müdahale ettiğini aktaran Şenol, “Trafik kazası, alkol ve uyuşturucu madde kullanıp sorun yaşayan vatandaşlar ile bayılma gibi durumlarda olay yerine intikal ediyorum. Günde ortalama 10 çağrı geliyor, bu çağrıların 3’te biri asılsız oluyor” dedi.

Abdullah-Abdulvahit-Emrecan Şenoln
Abdullah-Abdulvahit-Emrecan Şenoln

Bütün aile sağlıkla ilgileniyor

Motorize ekipte görev yapan paramedik Abdullah Şenol’un kardeşi Emrecan Şenol, Konya’da paramedik babası Abdulvahit Şenol ise geçtiğimiz aylarda ambulans şoförlüğünden emekli oldu. Şenol’un nişanlısı Mehtap da İstanbul’da paramedik olarak görev yapıyor.

Motorize ambulans
HAYAT
Motorize ambulans


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