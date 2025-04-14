Muhalifler zamana oynuyor

CHP’de muhalefet olağanüstü kurultayda oluşan parti yönetiminde parti içi muhalefetin zamanla yeniden alevleneceğini hesap ediyor. PM’de 10, MYK’da ise iki koltukta değişim yaşanması parti içi muhalefetin iştahını kabarttı. Muhalifler sınırlı değişimin avantaja dönüşeceğini hesap ediyor. Buna göre, muhalifler parti içinde görevsiz kalanların PM’de zaman içerisinde yanlış kararlara muhalefet ederek seslerini yükselteceğini tahmin ediyor. Muhalefet cephesinde “Yönetimde görev alamayanlar zamanla bize yönelir. CHP geleneğinde muhalefet etme vardır. Yanlış kararlarda seslerini yükselteceklerdir. Bundan eminiz, bir şüphemiz yok” değerlendirmeleri yapılıyor.