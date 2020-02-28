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İSTANBUL

Müslüman Kardeşler'den İdlib şehitleri için taziye mesajı: Türkiye tek başına mazlum halkı savunuyor

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, dün İdlib'de Rusya ve rejim güçlerinin hain saldırıları sonucu şehit olan 33 askerimizle ilgili taziye mesajı yayımladı. İhvan'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve onun destekçilerinin İdlib'de düzenlediği hain hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Türkiye'ye en içten başsağlığı dileğinde bulunuyoruz. Türkiye orada tek başına durarak, ümmetin hainlerinin gaspçı Rusların yardımıyla üstüne çullandığı mazlum halkı savunuyor" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Müslüman Kardeşler (İhvan) Teşkilatı, dün İdlib'de rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

"En içten başsağlığı dileğinde bulunuyoruz"

  • İhvan'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve onun destekçilerinin İdlib'de düzenlediği hain hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Türkiye'ye en içten başsağlığı dileğinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

"Türkiye tek başına mazlum halkı savunuyor"

Açıklamada ayrıca, "O şehitlerin kanları Suriyeli kardeşlerinin kanlarıyla karıştı. Türkiye orada tek başına durarak, ümmetin hainlerinin gaspçı Rusların yardımıyla üstüne çullandığı mazlum halkı savunuyor." ifadeleri kullanıldı.

  • İhvan'ın söz konusu hain saldırıya karşılık veren ve Suriye halkını savunan Türkiye'nin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, Suriye halkının kendi geleceğini belirleme, idarecilerini seçme ve ülkedeki mevcut zalim rejimin yöneticilerini yargılama konularındaki meşru ve haklı davasına da tam destek verildiği kaydedildi.

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