Müslüman Kardeşler'den İdlib şehitleri için taziye mesajı: Türkiye tek başına mazlum halkı savunuyor Müslüman Kardeşler Teşkilatı, dün İdlib'de Rusya ve rejim güçlerinin hain saldırıları sonucu şehit olan 33 askerimizle ilgili taziye mesajı yayımladı. İhvan'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve onun destekçilerinin İdlib'de düzenlediği hain hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Türkiye'ye en içten başsağlığı dileğinde bulunuyoruz. Türkiye orada tek başına durarak, ümmetin hainlerinin gaspçı Rusların yardımıyla üstüne çullandığı mazlum halkı savunuyor" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 22:34 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 22:44 AA