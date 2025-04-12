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Muş'ta kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Muş'ta kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

14:5212/04/2025, Cumartesi
AA
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Ulaşımda aksamalar yaşandı.
Ulaşımda aksamalar yaşandı.

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle yüksek rakımlı köyler beyaza büründü.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Kar yağışının sürmesi nedeniyle kapalı köy yolunun 39'a yükseldiği yüksek kesimlerde İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İle 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde nisanda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Güne kar yağışıyla uyanan köy sakinleri, evinin önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Nizamettin Omur, uzun zamandır ilk kez nisanda karla karşılaştıklarını söyledi.

Bölgede kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığını belirten Omur,
"Karla mücadele ekipleri geldi, yolumuzu açtılar. Biz de kapımızın önünü kürekle temizledik. Köyümüzde nisanda nadir böyle kar yağıyor. İlkbaharı yaşıyorduk. 20 gündür kar yoktu. Sabah karla karşılaştığımızda şaşırdık"
dedi.
Sıddık Yönden ise
"Kar yağışı sürpriz oldu. Hayvanlar meradaydı. Kardan dolayı hayvanlarımızı içeride besleyeceğiz"
diye konuştu.



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