Muş'ta kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle yüksek rakımlı köyler beyaza büründü.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Kar yağışının sürmesi nedeniyle kapalı köy yolunun 39'a yükseldiği yüksek kesimlerde İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
İle 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde nisanda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Güne kar yağışıyla uyanan köy sakinleri, evinin önünde biriken karları temizledi.
Vatandaşlardan Nizamettin Omur, uzun zamandır ilk kez nisanda karla karşılaştıklarını söyledi.