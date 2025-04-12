Muş'ta kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

"Karla mücadele ekipleri geldi, yolumuzu açtılar. Biz de kapımızın önünü kürekle temizledik. Köyümüzde nisanda nadir böyle kar yağıyor. İlkbaharı yaşıyorduk. 20 gündür kar yoktu. Sabah karla karşılaştığımızda şaşırdık"