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Mutfağınla ilgilen partiden uzak dur!

Mutfağınla ilgilen partiden uzak dur!

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0020/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’de şaibeli kurultay, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez’in arasını daha da gerdi.

“Parti yönetimi açıklama yapmalı" diyen Kılıçdaroğlu'na bazı milletvekilleri evinin mutfağından yaptığı paylaşımlarla gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu’nun artık emekli olması gerektiğini ifade eden bir milletvekili, ‘‘Mutfağınla ilgilen, parti işleriyle artık uğraşma parti işlerinden uzak dur’’ dedi. Bir milletvekili “Kurultaydan bir şüphesi varsa, ön seçimde aday olsun. Seçilebilirse yeniden aday olsun’’ ifadelerini kullanırken bir başka vekil de ‘‘Kemal Bey, artık köşesine çekilmeli’’ tavsiyesinde bulundu.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Siyaset

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