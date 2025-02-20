Mutfağınla ilgilen partiden uzak dur!

“Parti yönetimi açıklama yapmalı" diyen Kılıçdaroğlu'na bazı milletvekilleri evinin mutfağından yaptığı paylaşımlarla gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu’nun artık emekli olması gerektiğini ifade eden bir milletvekili, ‘‘Mutfağınla ilgilen, parti işleriyle artık uğraşma parti işlerinden uzak dur’’ dedi. Bir milletvekili “Kurultaydan bir şüphesi varsa, ön seçimde aday olsun. Seçilebilirse yeniden aday olsun’’ ifadelerini kullanırken bir başka vekil de ‘‘Kemal Bey, artık köşesine çekilmeli’’ tavsiyesinde bulundu.