Netanyahu ve ABD'ye siyasilerden tepki: İnsanlık adına utanç verici

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İşgalci İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ve onu alkışlayan ABD’lilere, siyasilerden tepki yağdı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresi'nde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…
TARİHİN EN TRAJİK GÖRÜNTÜLERİ
TARİHİN EN TRAJİK GÖRÜNTÜLERİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Maalesef belki de insanlık tarihinin en trajik görüntülerinden bir kısmına rastladık. Aslında hesap sorulması, kınanması, lanetlenmesi gereken işlere imza atan Netanyahu, Amerikan Kongresi'nde defalarca alkışlandı. Söylediği hangi söz olursa olsun, Amerika'ya, başka devletlere dönük sözleri olsun yerli yersiz orada bulunanların ayağa kalkarak alkışlaması, aslında topyekun bir akıl dışılığın herkesi nasıl sardığını gösteriyor. Netanyahu'nun bu şekilde alkışlanıyor olması, insan haklarının da uluslararası hukuk düzeninin de hak ve hürriyetler düzeninin de bir kongrede, bir parlamentoda tamamen ayaklar altına alınması anlamına geliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak. Bugün yaşananlar insanlık adına utanç verici bir tablodur. Biz mazlumların, masumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:
Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir.
BARIŞI SAVUNACAĞIZ
BARIŞI SAVUNACAĞIZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
7 Ekim'den bu yana çocuk demeden, kadın demeden, genç, yaşlı 40 binden fazla masum sivili katleden Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulması insanlık adına utanç vericidir. Sağlanmak istenen barış ve istikrar çabalarına açıkça zarar veren bu tutumu şiddetle kınıyorum. İnsanlık vicdanında mahkum olan Netanyahu ve İsrailli yöneticilere sahip çıkılması, onların uluslararası hukuk önünde hesap vermesine engel olamayacaktır. Türkiye olarak yıllardır toprakları işgal altında olan Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya, dünyada adaleti, hakkaniyeti ve barışı savunmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Netanyahu'nun, ABD Kongresi'nin kürsüsünden propaganda yapmasına ve barışçıl Amerikalı protestoculara her türlü hakareti etmesine izin verilmesi, tek kelimeyle utanç vericidir. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçek anlamda egemen bir Filistin'in komşularıyla bir arada varlığını sürdürdüğü iki devletli bir çözümü hayata geçirmek için elinden geleni yapmaktadır. Bu kaçınılmaz bir neticedir.
SOYKIRIM ORTAĞI OLARAK TARİHE GEÇECEKLER
SOYKIRIM ORTAĞI OLARAK TARİHE GEÇECEKLER
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararına uymayan, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım nedeniyle aldığı tedbir kararına rağmen soykırıma devam eden Netanyahu'yu alkışlayanlar, soykırımın ortağı olarak tarihe geçecektir.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:
Sadece ABD için değil, insanlık için de kara bir gün. Netanyahu bir savaş suçlusu ve Kongre'de alkışlanması utanç verici. Bu görüntü, destekçilerinin peşini nesiller boyunca bırakmayacak. Ben, Filistinlileri ve insanlığı savunan protestoların yanındayım.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
ABD Kongresi'nde sergilenen alçaklık gösterisi, insanlık adına utanç vericidir, gerçek yüzlerini ve vahşi zihniyetlerini açıkça ortaya koymaktadır.
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43 dakika önce