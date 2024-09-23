New York’ta coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrindeki Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.

John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.





VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, buradan Türkevi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti. Erdoğan çifti, Türk vatandaşları ve çeşitli ülkelerden insanlarla selamlaştı.





FİLİSTİN BAYRAĞIYLA GELDİ

Bir kadının Erdoğan’a hitaben söylediği “Sizi seviyoruz. Ömrünüze bereket” sözleri ise büyük alkış aldı. Filistin bayrağı takan bir kadın da selamlaştığı Erdoğan’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.





EDİ RAMA İLE FİLİSTİN'İ KONUŞTU

Erdoğan, Türkevi'ndeki temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. Erdoğan'ın Rama'yı kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edileceğini belirtti. Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini, bunun için dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail’in durmaya mecbur kalacağını kaydetti.





BAKANLARDAN GENİŞ KATILIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra geniş bir heyet eşlik ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de bu kapsamda ABD'de bulunuyor. Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 79. Genel Kurulu’na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

TURKEN’e ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti. Erdoğan, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti. Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yeniden Türkevi'ne geçti.



















