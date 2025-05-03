Normal doğum için her adımı atacağız

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Albayrak Medya Grubu’nu ziyaret ederek Yeni Şafak’ın gündem toplantısına konuk oldu. Türkiye'nin sağlık vizyonuna dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, yerli Kalp Akciğer Makinası (KAM) projesiyle “sağlıkta İHA devrimi”ni başlattıklarını söyledi.





TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLACAK

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) girişimleriyle ülkemizde yeni bir dönemin başladığına işaret eden Bakan Memişoğlu, savunma sanayii alanında atılan tarihi adımlara benzer gelişmelerin, sağlık alanında da atılacağını söyledi. ASELSAN’ın 2020 yılında başlattığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle sürdürülen ‘Yerli Kalp Akciğer Makinesi (KAM) Projesi’nin ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak kritik bir adım olduğunu ifade eden Memişoğlu, yüzde 90’ı yerli olan kalp-akciğer makinesinin klinik çalışmalara geçmek üzere olduğunu müjdeledi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bu bir sağlıkta İHA projesidir. Türkiye artık sadece tedavi değil, teknoloji de üreten ülke olacak. KAM ile hem hayat kurtaracağız hem

teknoloji ihraç edeceğiz” dedi.

Bakan Kemal Memişoğlu, Albayrak Medya Grubu’nu ziyaretinde Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak ve Kazım Albayrak ile AK Parti eski Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’la bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Bakan Memişoğlu’na bir hat tablosu hediye edildi.





KALP AMELİYATLARINDA KRİTİK ROLDE

Bulaşıcı olmayan hastalık ölümlerinin yüzde 82’sinden kardiyovasküler hastalıklar (KVH), kanser, kronik solunum yolu hastalıkları ve diyabetin sorumlu olduğunu belirten Memişoğlu, “Bu hastalıklar arasında kardiyovasküler hastalıklar yüzde 37 ile ilk sırada yer alıyor ve küresel çapta en önemli ölüm nedenlerinden biri. Açık kalp ameliyatları ve koroner arter hastalıkları gibi ciddi kalp rahatsızlıklarının tedavisinde temel ekipmanlardan biri olan Kalp Akciğer Makinesi (KAM), cerrahi sırasında kalp ve akciğerlerin görevini geçici olarak üstlenerek hastaya oksijenlenmiş kan sağlıyor ve kritik bir rol üstleniyor” dedi.





YIL İÇİNDE HASTANELERDE KULLANILACAK

Gelişmiş ülkelerin bu pazardaki hakimiyetine işaret eden Memişoğlu, “Bu yalnızca teknik bir cihaz değil, aynı zamanda Türkiye’nin sağlıkta teknoloji üreten ülke vizyonunun simgesidir. Gelişmiş ülkelerin hâkim olduğu bu pazarda, ülkemizin yerli bir ürünle söz sahibi olması hem ekonomik anlamda kazanç hem de stratejik özerklik açısından büyük bir başarıdır” ifadelerini kullandı. Cihazın tamamen Türk kalp cerrahları ve perfüzyonistlerinin saha deneyimlerinden elde edilen birikimle tasarlandığını ifade eden Memişoğlu, “Klinik çalışmalar yıl içinde tamamlanarak cihazın hastane ortamında kullanılmasına geçilecek. Bu milli üretim sayesinde kalp cerrahisinde dışa bağımlılık azalacak. İhracat potansiyeliyle sağlık teknolojileri alanında Türkiye’nin bölgesel liderliği güçlenecek. Küresel tedarik zinciri krizleri karşısında tedarik güvenliği sağlanacak” vurgusu yaptı.





HEDEFİMİZ 20 MİLYAR DOLAR

Sağlık turizmini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını da aktaran Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin sunduğu kaliteli sağlık hizmetinin küresel düzeyde karşılık bulduğunu ifade ederek sağlık turizmini stratejik alan olarak gördüklerini söyledi. Bakan, “Şu an yıllık 3 milyar dolarlık bir gelirimiz var ama bu yetersiz. Hedefimiz en az 20 milyar dolar. Bunun için merdiven altını engelleyip kaliteli merkezleri destekleyeceğiz” dedi.





Normal doğum konusu cinsiyet meselesi değildir

Normal doğum' eleştirilerine yeniden açıklık getiren Bakan Memişoğlu, normal doğumu bir tercih değil, fizyolojik bir süreç olarak tanımladı. “Sezaryen bir doğum şekli değil, bir ameliyattır” ifadelerini kullanan Bakan Memişoğlu, normal doğum kampanyasının erkekler tarafından dillendirilmesine yönelik eleştirileri şu sözlerle yanıtladı: “Ben bir babayım, çocuğumun sağlığını ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Bu sağlık meselesi, cinsiyet tartışmasına indirgenmemeli. Aynı futbol takımı meme kanseri için de sahaya pankartla çıktı, o zaman kimse tepki göstermedi.” Bakan Memişoğlu, doğum yöntemlerinin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine dair bilimsel verileri hatırlatarak, ülkemizde normal doğum oranlarının artırılması ve gerekli farkındalığın oluşması için her adımı atacağız. Bu her şeyden önce anne ve bebeğin sağlığını doğrudan ilgilendiren bir durum. Bu minvalde ebelik sisteminde büyük bir dönüşüm başlattık. Her gebe özellikle son trimesterde bir ebe ile eşleşecek. Doğum sadece doğum anından ibaret değil. Kadınların gebelik sürecindeki psikolojik yükü azaltmak için bu sistem devreye girecek. Haziran sonuna kadar da mobil uygulama üzerinden takip edilecek” değerlendirmesi yaptı.





Aile hekimleri hastane randevusu verebiliyor

Vatandaşlardan gelen randevu bulamama şikayetlerine yanıt veren Memişoğlu, Türkiye’de kişi başı sağlık hizmeti başvurusunun yıllık 12’ye çıktığını, toplamda 1 milyardan fazla muayene gerçekleştirildiğini belirtti. Aile hekimleri üzerinden ikinci üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilen hastaların randevu almasının da kolaylaştırıldığını vurgulayan Memişoğlu, “Her aile hekimine yüzde 10’luk randevu kontenjanı tanımladık. Yani aile hekimleri hastanelere sizin adınıza randevu alabiliyor. İstanbul’da bu sistemdeki yüzde 10’luk kontenjanın yalnızca yüzde 2’si kullanılmış. Bunu anlatamadığımızı fark ettim, onun için buradayım” dedi. Aile hekimliği sisteminin artık sadece başvuru alan bir yapıdan, koruyucu sağlık hizmeti odaklı yapıya dönüştürüldüğünü belirten Memişoğlu, bir aile hekiminin nüfusu hastaneye daha az gidiyorsa, daha az ilaç kullanıyorsa, onun teşvikinin de artırıldığını vurguladı. Sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini korumak için acil servislerin bilinçli kullanılmasını isteyen Bakan Memişoğlu, “Acil servisler kronik hastalıklar için değil, ani ve hayati risk taşıyan durumlar içindir. Acile gidip ilaç alıp çıkmak sorunları çözmez, sadece erteler” diyerek halkı birinci basamak sağlık hizmetlerine yönlendirdi.

Kalp Akciğer Makinesi (KAM), kalbin durdurulduğu açık kalp ameliyatlarında hastanın yaşamsal fonksiyonlarını geçici olarak üstleniyor. Kalp nakli, kapak ve doğumsal kalp hastalıklarının cerrahisinde hayati rol oynayan bu cihazın üretimi, dünyada birkaç büyük firmanın elinde. 2022’de 2,18 milyar doları aşan pazar büyüklüğünün, 2028’e kadar her yıl ortalama yüzde 7,1 oranında büyümesi öngörülüyor.





15 bini aşkın personel alınacak

Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 343 sözleşmeli personel alımının da müjdesini veren Bakan Memişoğlu, “Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda başvurular, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacak” ifadelerini kullandı.





Hemşirelere özel hizmet yetkisi

Hemşire, fizyoterapist, diyetisyen ve diğer sağlık personelini de kapsayan yeni düzenlemelere değinen Bakan Kemal Memişoğlu, sağlık sisteminin tüm bu gruplarla birlikte omuzlandığını ifade ederek şöyle konuştu: “12 yıl sonra ilk kez sağlık meslek mensuplarına dair bir mevzuat yayınladık. Artık hemşireler de özel hizmet sunabilecek, bu alandaki eksikliği kapatıyoruz.”



