Normal doğum için her adımı atacağız

Normal doğum' eleştirilerine yeniden açıklık getiren Bakan Memişoğlu, normal doğumu bir tercih değil, fizyolojik bir süreç olarak tanımladı. “Sezaryen bir doğum şekli değil, bir ameliyattır” ifadelerini kullanan Bakan Memişoğlu, normal doğum kampanyasının erkekler tarafından dillendirilmesine yönelik eleştirileri şu sözlerle yanıtladı: “Ben bir babayım, çocuğumun sağlığını ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Bu sağlık meselesi, cinsiyet tartışmasına indirgenmemeli. Aynı futbol takımı meme kanseri için de sahaya pankartla çıktı, o zaman kimse tepki göstermedi.” Bakan Memişoğlu, doğum yöntemlerinin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine dair bilimsel verileri hatırlatarak, ülkemizde normal doğum oranlarının artırılması ve gerekli farkındalığın oluşması için her adımı atacağız. Bu her şeyden önce anne ve bebeğin sağlığını doğrudan ilgilendiren bir durum. Bu minvalde ebelik sisteminde büyük bir dönüşüm başlattık. Her gebe özellikle son trimesterde bir ebe ile eşleşecek. Doğum sadece doğum anından ibaret değil. Kadınların gebelik sürecindeki psikolojik yükü azaltmak için bu sistem devreye girecek. Haziran sonuna kadar da mobil uygulama üzerinden takip edilecek” değerlendirmesi yaptı.