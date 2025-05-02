Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi: 2 bin 239 hekim atanacak

Sağlık Bakanı Memişoğlu 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."
#2 bin 239 hekim
#atanacak
#Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu