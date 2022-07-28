Gündem Önce CHP sonra Memleket Partisinden istifa eden Mehmet Ali Çelebi Cumhur İttifakı daha fazla güven veriyor
POLİTİKA

Önce CHP sonra Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi: Cumhur İttifakı daha fazla güven veriyor

Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den, Cumhur İttifakı'ının Mehmet İttifakı'ndan daha güvenilir olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Önce CHP sonra Memleket Partisinden istifa eden Mehmet Ali Çelebi: Cumhur İttifakı daha fazla güven veriyor
bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

CHP ve Memleket Partisi’nden istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Millet İttifakı'na 20 soru sordu.

Çelebi, daha sonra sorularını alıntılayarak, "Görüşlerimi birileri alınacak diye belirlemem. Milli konularda taviz vermedim, vermem. Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın!" dedi.

ALTILI MASAYA 20 SORU

Mehmet Ali Çelebi 2 Temmuz’da yaptığı açıklamada “6’lı masa dağınık söylemleri fark edip söylem birliği için harekete geçecekmiş. Aylardır cevap alamadım ama bir kez daha milletimiz adına 20 başlığı soruyorum. Umarım yarın cevap çıkar” diyerek Millet İttifakı’na şu soruları yöneltmişti:

1- Altı parti “Atatürk” ve “Türk Milleti” olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.

2- Mutabakat metninde “1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp” dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?

3- PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?

4- Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?

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SINIRÖTESİ OPERASYONLARI DURDURACAK MISINIZ?

5- “Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız”, “Hepimiz Türk milletine mensubuz” diyebiliyor musunuz?

6- Eşit yurttaşlık adı altında etnik yurttaşlık tanımını Anayasaya sokacak mısınız?

7- Resmi ve eğitim dili olarak Türkçe haricinde bir dil kabul edecek misiniz? Anadilde eğitimi savunan ortaklarınızla hemfikir misiniz?

8- İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya’dan, Suriye’den, Irak’tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Terör devletine müsaade edecek misiniz?

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9- Sığınmacıların ülkelerine gitmelerinde hepiniz kararlı mısınız?

10- Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz?

11- Ekonomi yönetiminde (Eğitimde, sağlıkta, tarımda, savunma sanayisinde) kamucu olacak mısınız?

12- Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçerek misiniz? “Mavi Vatan yayılmacılık” diyen vekile neden tepki göstermediniz?

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13- S-400’leri ne yapacaksınız? Gönderecekseniz yerine neyle hava savunması yapacaksınız?

14- Savunma sanayi projelerinin devamı konusunda görüş birliğiniz var mı? SİHA’lardan rahatsız olan vekile neden tepki göstermediniz?

15- Ortak Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine soykırımcı, Atatürk’e katliamcı diyen PKK/PYD’yi terör örgütü görmeyen, bebek katili Öcalan için ışığımız diyen HDP olacak mıdır? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz?

16- Beraat edilmiş kumpas davaları yeniden kurgulayan Sn. Babacan’a neden ortak tepkiyi vermediniz?

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ALTILI YAPININ İSTİKRARSIZLIĞA YOL AÇACAĞINI DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?

17- Terörle mücadele yasası değişikliğinin kapsamı ve amacı nedir?

18- Cumhurbaşkanı’nı halk mı seçmelidir yoksa vekiller mi? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de bu konuya bakışınız ne olacaktır?

19- Türkiye’yi 6 lider beraber yöneteceğiz diyorsunuz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına 6 lider talimat mı verecektir? Yapacağınız protokol Anayasa’dan üstün mü tutulacaktır?

20- Birçok konuda farklı düşünen 6’lı yapının istikrarsızlığa yol açıp halkın refahını olumsuz ekileceğini düşünüyor musunuz?

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