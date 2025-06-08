Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Önceliğimiz silahların bırakılması

Önceliğimiz silahların bırakılması

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:008/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz

Terörsüz Türkiye hedefinde yürütülen çalışmalar devletin kararlı tutumuyla adım adım ilerlerken, sürecin seyri sahada yakından izleniyor.

Kendisini fesheden PKK’nın bu yaz aylarında silah bırakması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin genel gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak herhangi bir aksamanın yaşanmadığını, gelişmelerin kendi mecrasında devam ettiğini ifade etti.

YENİ BİR ATMOSFER

Gelinen noktada en önemli meselenin örgütün silah bırakması ve kendisini resmen feshetmesi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu aşamanın sağlıklı biçimde yürütülmesi için devlet kurumları özellikle istihbarat ayağında süreci titizlikle takip ediyor. Sürecin sahada doğrulanması ve bu adımların net biçimde teyit edilmesiyle birlikte Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeni bir faza geçileceği öngörülüyor. Yılmaz da bununda ilgili olarak “Bu süreç ilerledikçe teyit edildikçe Türkiye’nin önüne yeni bir atmosfer açılacaktır” ifadelerini kullandı.

KALICI HUZUR GELECEK

Terörün tamamen gündemden çıkarılmasına yönelik irade, sadece askeri ya da güvenlik boyutuyla değil, sosyal ve siyasi alanlarda da kapsamlı şekilde yürütülüyor. Sahada yürütülen operasyonlardan elde edilen sonuçlar, örgütün çözülme sürecini hızlandırırken, toplumda da kalıcı bir huzur ikliminin inşasına katkı sağlıyor.



#Terörsüz Türkiye
#Siyaset
#Cevdet Yılmaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati