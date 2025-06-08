Önceliğimiz silahların bırakılması

Kendisini fesheden PKK’nın bu yaz aylarında silah bırakması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin genel gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak herhangi bir aksamanın yaşanmadığını, gelişmelerin kendi mecrasında devam ettiğini ifade etti.

YENİ BİR ATMOSFER

Gelinen noktada en önemli meselenin örgütün silah bırakması ve kendisini resmen feshetmesi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu aşamanın sağlıklı biçimde yürütülmesi için devlet kurumları özellikle istihbarat ayağında süreci titizlikle takip ediyor. Sürecin sahada doğrulanması ve bu adımların net biçimde teyit edilmesiyle birlikte Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeni bir faza geçileceği öngörülüyor. Yılmaz da bununda ilgili olarak “Bu süreç ilerledikçe teyit edildikçe Türkiye’nin önüne yeni bir atmosfer açılacaktır” ifadelerini kullandı.

KALICI HUZUR GELECEK

Terörün tamamen gündemden çıkarılmasına yönelik irade, sadece askeri ya da güvenlik boyutuyla değil, sosyal ve siyasi alanlarda da kapsamlı şekilde yürütülüyor. Sahada yürütülen operasyonlardan elde edilen sonuçlar, örgütün çözülme sürecini hızlandırırken, toplumda da kalıcı bir huzur ikliminin inşasına katkı sağlıyor.







