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Oturduğu apartmanın müteahhitine kızıp dairesini ateşe verdi

Oturduğu apartmanın müteahhitine kızıp dairesini ateşe verdi

15:2911/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
DHA
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İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde zarar oluştu.
İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde zarar oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Hüseyin Durmaz, oturduğu apartmanın müteahhitine kızıp, 5'inci kattaki dairesini ateşe verdi. Evinde zarar oluşan Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu" dedi.

Lüleburgaz'da iş yeri bulunan elektrikçi Hüseyin Durmaz, Cumhuriyet Mahallesi Eylül Sokak'taki siteden bir süre önce daire satın aldı. Apartmanın 5'inci katında oturan Durmaz, evinde sorunlar yaşamaya başladı. Durmaz, müteahhite kızıp, evini ateşe verdi. Daireden çıkan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde zarar oluştu.


Dairesini aldığı günden beri sorun yaşadığını söyleyen Hüseyin Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu? Böyle iş yapılır mı? Ben emekçi adamım. Adam gibi, insan gibi işimi yaparım. İnsana bir tane zeval gelmesin burada. Daire aldıysam adam gibi, insan gibi işimi yaparım, ekmek kazanırsam adam gibi işimi yaparım" dedi.


Evi tekrar yaptıracağını belirten Durmaz, "İsterse 1 milyon TL param gitsin hiç sıkıntı yok, tekrar yaptıracağım. Bu perdelere 20 bin TL verdim, koltuklara 200 bin TL verdim. Evin eşyalarını kendim aldım ben, yaptıracağım evi tekrar. 1 ay, 2 ay gelmeyeceğim ama yaptıracağım" diye konuştu.




#kırklareli
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#müteahhit
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