Oy pusulaları baskıda

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası.
Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak oy pusulası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylandı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçime ilişkin oy pusulaları onay üzerine basılmaya başlandı. Oy pusulasında, daha önce çekilen kura uyarınca; 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.
PARTİLER İÇİN AYRI PUSULA
YSK, milletvekili genel seçimleri için ayrı pusula basacak. Partilerin sundukları geçici aday listelerini incelemeye başlayan YSK, 15 Nisan'da milletvekili geçici aday listesini yayımlayacak. 19 Nisan'da ise kesin aday listesini açıklayacak. YSK'nın 19 Nisan'dan itibaren de milletvekili listelerini basması bekleniyor. 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerine 36 siyasi partinin katılma yeterliliğine sahip olduğunu belirledi ancak 25 parti geçici aday listelerini YSK'ya sundu.
5 İTTİFAK YARIŞACAK
Milletvekili geçici aday listesi veren 26 partiden 12'si seçime tek başına, 13'ü ise 'ittifak' çatısı altında girecek. 'Cumhur', 'Millet', 'Ata', 'Emek ve Özgürlük' ile 'Sosyalist Güç Birliği' ittifakları adı altında 5 ayrı ittifak 14 Mayıs'ta yarışacak.