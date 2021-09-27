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İSTANBUL

Motosikletli kuryelerin sorunları İstanbul'da masaya yatırıldı

Motosikletli kuryelerin çalışma saatleri ve trafikte yaşadıkları problemleri konuşmak üzere İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Öz Taşıma İş Sendikası öncülüğünde bir program düzenlendi. Kahvaltıda bir araya gelen 720 motosikletli kurye adına konuşan Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Yasin Sevgili, "Arkadaşlarımızla, önümüzdeki süreçte yasal hakları ve çalışma koşulları ile ilgili iyileştirmeler noktasında, işverenler ile birtakım temaslarımız ve bu konuda bazı görüşmelerimiz ile mücadelelerimiz olacaktır. Bugün arkadaşlarımızın buraya gelmeleri ile görmüş olduğumuz ışığın, önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızdan hizmet alanlar, çalıştıkları yerler, kendileri ve aileleri için çok iyi bir yere taşınacağını inanıyorum" dedi.

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Öz Taşıma İş Sendikası öncülüğünde motosikletli kuryelerin sorunları İstanbulda masaya yatırıldı
Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Yasin Sevgili (ortada)

Sultangazi'de 10 ayrı gruptan oluşan yaklaşık 720 motosikletli kurye kahvaltıda buluştu. Kuryeler; programda, çalışma saatleri ve trafikte diğer sürücüler ile yaşadıkları problemler gibi birçok sorunu konuştu.

Programda, motosiklet camiası ile motosikletli kuryeliğine gönül veren herkesin bir araya toplanması ve kaynaştırılması hedeflenirken, İstanbul'da 35 milyondan fazla motosiklet kullanıcısı bulunmasına karşın kimsenin birbirini tanımadığına da dikkat çekildi.

Pandemi döneminde yaklaşık 200 kuryenin hayatını kaybettiğinin vurgulandığı programda, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karşın ne gibi önlemlerin alınabileceği konuşuldu.

Kahvaltıda ayrıca, 'Dedeler Motosiklet' grubu olarak bilinen grubun emektar motorculardan Neyzen Ferit Yavuz ise mini bir konser düzenledi.

"Ne gibi dertlerimiz var, neler yaşıyoruz görsünler istedik"

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği başkanı Murat Tomris yaptığı açıklamada, "Bugün bütün motosiklet camiasını ve kulüp başkanlarını buraya davet ettik çünkü, bütün motosikletlilere burada eğitim vermek, bilgi aktarmak ve yeni kurulacak olan derneklerimizin faaliyetleri konusunda onları aydınlatmak istedik. Ayrıca bazı mobbing uygulayan firmaların kuryelere yapmış olduğu baskıları ve trafikte çektikleri sıkıntıları herkese anlatmaya çalıştık çünkü, herkes bizi bilsin ve ne gibi dertlerimiz var, neler yaşıyoruz görsünler istedik" ifadelerini kullandı.

"Sorunları çözmek için sendikamız bir adım attı"

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Yasin Sevgili ise, "İstanbul'da hatta, Türkiye'de bulunan tüm motosikletli kurye çalışanı arkadaşlarımızın, sorunlarına ışık tutmak, yaşadıkları sorunları çözmek için sendikamız bir adım attı ve bu derneklerle birlikte bugünkü organizasyonu gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızla, önümüzdeki süreçte yasal hakları ve çalışma koşulları ile ilgili iyileştirmeler noktasında, işverenler ile birtakım temaslarımız ve bu konuda bazı görüşmelerimiz ile mücadelelerimiz olacaktır. Bugün arkadaşlarımızın buraya gelmeleri ile görmüş olduğumuz ışığın, önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızdan hizmet alanlar, çalıştıkları yerler, kendileri ve aileleri için çok iyi bir yere taşınacağını inanıyorum" dedi.

Sevgili sözlerinin devamında, "Herkesi e-Devlet'ten 15 No'lu 350 kodlu Öz Taşıma İş Sendikası'na üye olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul'da şaşkına çeviren anlar: Moto kurye caddede su dolan çukura düştü
FOTOĞRAF 10
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Bağcılar'da saat 14.45 sıralarında Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde içme suyu şebekesine ait su borusu patladı.
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Borudan fışkıran sular metrelerce yükseğe ulaştı. Cadde kısa sürede suyla dolarken, patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Araç sürücüleri göle dönen yol nedeniyle zor anlar yaşadı.
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MOTO KURYE ÇUKURA DÜŞTÜ <br> <br> Cadde üzerinde biriken sularda ilerlemeye çalışan bir moto kurye patlama nedeniyle oluşan çukura düştü.
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Motorcunun yardımına çevredekiler koştu.
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Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını keserken, caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı.
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Patlama nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapalı kalırken, trafik yoğunluğu oluştu.
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İstanbul'da şaşkına çeviren anlar: Moto kurye caddede su dolan çukura düştü
İstanbul Bağcılar'da su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Su dolan caddede ilerlemeye çalışan bir moto kurye oluşan çukura düştü.

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