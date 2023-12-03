Özel temkinli konuştu: Her karara saygılıyız

Kampın açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Özgür Özel yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin, İYİ Parti’nin pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Genel İdare Kurulu toplantısına işaret etti. Özel, “Bir kez daha söylüyoruz, partilerin seçilmiş yetkili organlarının alacakları kararlar kendileri ile ilgilidir. O kararlara son derece saygılıyız. Her iki sonuçta da saygımızı ve nezaketli ilişkimizi sürdüreceğiz. İş birliğinden yana karar çıkmasını temenni ederim. Ancak aksi durumu da fevkalade anlayışla karşılayacağız’’ ifadelerini kullandı.