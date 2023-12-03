|
Gündem

Özel temkinli konuştu: Her karara saygılıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Antalya’daki kampında konuştu. İYİ Parti ile yapılması gündeme gelen iş birliği hakkında olumlu yönde karar çıkmasını temenni ettiğini söyleyen Özel, “Bir kez daha söylüyoruz, partilerin seçilmiş yetkili organlarının alacakları kararlar kendileri ile ilgilidir’’ dedi.

Mehmet Güney
04:00 - 3/12/2023 الأحد
Güncelleme: 06:15 - 3/12/2023 الأحد
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM grubu, 28. dönem yasama yılı çalışmalarını değerlendirmek için Antalya’da kampta bir araya geldi. Kampta birinci gün geride kalırken, yerel seçim çalışmaları ve kurultay sonrası partinin durumu ele alınıyor.


İŞ BİRLİĞİ İSTİYORUZ

Kampın açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Özgür Özel yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin, İYİ Parti’nin pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Genel İdare Kurulu toplantısına işaret etti. Özel, “Bir kez daha söylüyoruz, partilerin seçilmiş yetkili organlarının alacakları kararlar kendileri ile ilgilidir. O kararlara son derece saygılıyız. Her iki sonuçta da saygımızı ve nezaketli ilişkimizi sürdüreceğiz. İş birliğinden yana karar çıkmasını temenni ederim. Ancak aksi durumu da fevkalade anlayışla karşılayacağız’’ ifadelerini kullandı.


#politika
#CHP
#Özgür Özel
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çaykur Rizespor evinde Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup etti: İlk devre Premier Lig’i aratmadı | ÖZET