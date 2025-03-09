Özel’e yeni imaj çalışması

Genel başkan olduktan sonra gözlüğünü çıkarıp, saç şeklini de değiştirerek imajını yenileyen Özgür Özel bu kez sosyal medya ve söylemlerinde imaj değişikliğine gidecek. Özel’e Genel Merkez’de ekipler tarafından yeni sunumlar yapılıyor. Yapılan sunumlarda Özel’in sosyal medya yönetimi, televizyon önündeki imaj, giyim, ikili diyalog gibi konularda yeni imaj çalışması yapılıyor. Özel ‘Gündemde kalma’ ‘Söylemler üzerinden gündem belirleme’, ‘Sosyal medyada nasıl gündem olunur?’ ‘Sosyal medya nasıl yönetilir?’ gibi konularda destek alacak. Özel’in bu hamlesi koltuğunu koruma çabası olarak yorumlandı. Şaibeli kurultay iddiaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti içindeki gücünün fazla olmasından dolayı Özel’in genel başkanlık koltuğunu sağlamlaştırmak için bu adımları attığı öğrenildi.