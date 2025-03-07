Özgür Özel’e kuvvetli dava

TSK’dan ihraç edilen teğmenler konusundaki suçlamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında komutanlar tazminat davası açtı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun Özel’e manevi tazminat davası açtığını bildirdi.

KOŞULSUZ SİLAH BIRAKILMALI

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya fesih çağrısı ve sonrası gelişmeleri değerlendiren kaynaklar, örgütün lağvedilmesi konusunda net konuştu. Bakanlık, PKK ve iltisaklı tüm grupların koşulsuz olarak silahlarını teslim etmesi gerektiğini belirtti. Bakanlık kaynakları, sürecin sabote edilmesine izin verilmeyeceğini, temkinli ve akılcı bir yaklaşım benimseneceğini ifade etti. Terörle mücadelede en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğu vurgulanarak, şehit ailelerine sahip çıkılacağı belirtildi.

SURİYE’DE YENİ ÜS KURULMAYACAK

Bakanlık kaynakları, İsrail medyasında yer alan “Türkiye’nin Suriye’de üç yeni üs kuracağı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sosyal medyada yer alan “Türk F-16’larının Şam’da uçuş yaptığı” iddiasının da doğru olmadığı ifade edildi. Bakanlık, Suriye’de kalıcı güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların yeni yönetimle koordine içinde yürütüldüğünü açıkladı.

AVRUPA GÜVENLİĞİNİN AYRILMAZ PARÇASI

Avrupa güvenlik mimarisinin Türkiye olmadan sağlanamayacağını ifade eden Bakanlık kaynakları, NATO ve AGİT üyesi, AB adayı olan Türkiye’nin savunma sanayisi ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Türkiye’nin AB’nin savunma girişimlerine katılımının engellenmesinin yanlış bir tutum olduğu belirtildi.

8 YIL SONRA RED FLAG

ABD’de 10-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekâtı tatbikatına Türkiye’nin 5 adet F-16 ve 73 personelle sekizinci kez katılım sağladığı bildirildi. Türkiye’nin son olarak 2016’da katıldığı tatbikat, hava harekâtı kabiliyetlerini geliştirme amacı taşıyor.

Akar’a tazminat ödeyecek

Özel, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’a, 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan Akar’ın avukatı Samet Can Olgaç, Özel’in dava konusu sözleri nedeniyle müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek, davanın kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi ve Özel’in Akar’a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.







