Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı’’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Bizim dönemimizde CHP'de tam iki kez Genel Başkan değişti. Ama siyasi kalite ve kalibre noktasında her seferinde gelen gideni arattı. Rahmetli Baykal'la pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimini takdir ederdim. Bay Kemal'le çok kavgamız oldu. Ama onunda kendine göre bir tarzı, üslubu ve misyonu vardı. CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı" ifadelerini kullandı.