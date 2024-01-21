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Liderliği yalan oldu

CHP'de TBMM İdare Amirliği seçimini parti içi muhalefetin kazanması, Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinin sorgulanmasına yol açtı. Özel'in seçim öncesi parti grubunu toplayıp “Seçime tek adayla gideceğim” demesine rağmen mağlup olması, “Partinin lideri benim, Meclis'e ben hakimim” iddiasının çöktüğü yorumlarına neden oldu.

Uğur Duyan
Uğur Duyan ve
04:00 - 21/01/2024 воскресенье
Güncelleme: 02:17 - 21/01/2024 воскресенье
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

Meclis Grubu’na uyguladığı tüm baskıya rağmen idare amirliği oylamasını tek adaylı seçime dönüştüremeyen ve istediği adayı da seçtiremeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 3 ay önce oturduğu liderlik koltuğunun meşruluğu tartışmaya açıldı. Meclis Grubu’nda yenilgi yaşayan Özel’e karşı parti içinde, “Genel Başkan Meclis Grubu’na sözünü dinletemedi” ve “Milletvekilleri

Özel-İmamoğlu yönetimine meydan okuyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

TÜZÜN FORMÜLÜ TUTMADI

TBMM İdare Amiri seçiminde Özel, parti içi muhalefetin adayı Adana Milletvekili Orhan Sümer’in adaylığını engelledi. Ancak muhaliflerin yeni aday çıkarma girişimini engelleyemedi. Özel, bu sefer de muhaliflerin desteklediği Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’a karşı kendi adayını değiştirdi. İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın adaylığını geri çeken Özel, Bilecik Milletvekili Yaşar

Tüzün’ü aday gösterdi. Fakat Tüzün formülü de sonuç vermedi.

SEÇİME TEK ADAYLA GİDEMEDİ

Özel’in 3 aydır ötelediği TBMM İdare Amirliği seçiminden önce, milletvekilleri ile birebir yaptığı sohbetlerde “Seçime tek aday ile gideceğim, kimse parti içerisindeki birlik ve beraberlik görüntüsünü bozmaya çalışamaz” dediği öğrenildi. Özel’in Meclis’i kendi hakimiyeti altında tutmak için idare amirliği seçimine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun müdahalesini engellediği de gelen bilgiler arasında.

PRESTİJ KAYBINI KATMERLEDİ

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Uğur Bayraktutan’ın TBMM İdare Amiri seçildiği CHP’de, yönetim, yaşadığı hezimetin büyümesinden çekiniyor. Özel’in “partinin lideri” ve “Meclis’e hakim” olduğu iddiasının çöktüğü belirtiliyor. Yeni Şafak’a bilgi veren partideki muhalif isimler, “Özel, idare amirliğine kendi belirlediği bir vekili getirerek parti içinde sözü dinlenen lider imajı çizmek istedi. Çünkü fazlasıyla İmamoğlu’nun gölgesinde kaldı. Ancak bunu da başaramadı.

Bir süredir yaşadığı prestij kaybını katmerledi” ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin bile kapısını çalmış

CHP’de Özgür Özel’in parti üzerindeki hakimiyetini kaybetmeye başladığı belirtiliyor. Özel’in idare amiri adayı Yaşar Tüzün’e destek arayışına çıkan Veli Ağbaba’nın, çaresizlikten parti içi muhalefetin bile kapısını çaldığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun baba ocağında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Elazığ’a, ardından da Tunceli’ye gidecek. Tunceli’de CHP eski milletvekili Kamer Genç’in ölümünün 8’inci yıl dönümü etkinliklerine katılacak olan Özel’in, selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketine gitmesi, parti kulislerinde manidar bulundu. Özel’in aralarında soğuk rüzgar estiği Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin gönlünü almak için böyle bir girişimde bulunduğu dillendiriliyor. İki isim dün de Çankaya Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi’nin açılışına katılmıştı. Özel’in Elazığ ve Tunceli ziyareti, yerel seçim startı olarak görülüyor. Özel’in, Kılıçdaroğlu’nun baba ocağı Nazimiye’de yerel seçime yönelik mesajlar vereceği, Kılıçdaroğlu’na yakın Alevilerin gönlünü almaya çalışacağı belirtiliyor.



#CHP
#Siyaset
#Özgür Özel
6 часа(ов) назад
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