Partilerde Kongre rüzgârları

İYİ Parti’nin ardından Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nde de olağanüstü kongre bir numaralı gündem. Seçimde yüzde 3,8 oy alan ve Türkiye genelinde tek Nevşehir’i kazanabilen İYİ Parti’de olağanüstü kongre kararı alındı. Yerel seçim sürecinde ‘hür ve müstakil’ girme kararı alan İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener'in aday olup olmayacağı merak ediliyor. Akşener kongre için henüz net bir karar vermese de genel merkezde bırakmayacağı beklentisi hakim. Bu çerçevede kendisinin herhangi bir adaylık başvurusunda bulunmayıp delege veya teşkilat tarafından aday gösterileceği belirtiliyor.