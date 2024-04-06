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Partilerde Kongre rüzgârları

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında CHP’de yaşanan hesaplaşma, bu kez dağılan 6’lı Masa’nın diğer ortaklarında yaşanıyor.

Mehmet Güney
04:00 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:54 - 6/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan.
Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan.

İYİ Parti’nin ardından Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nde de olağanüstü kongre bir numaralı gündem. Seçimde yüzde 3,8 oy alan ve Türkiye genelinde tek Nevşehir’i kazanabilen İYİ Parti’de olağanüstü kongre kararı alındı. Yerel seçim sürecinde ‘hür ve müstakil’ girme kararı alan İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener'in aday olup olmayacağı merak ediliyor. Akşener kongre için henüz net bir karar vermese de genel merkezde bırakmayacağı beklentisi hakim. Bu çerçevede kendisinin herhangi bir adaylık başvurusunda bulunmayıp delege veya teşkilat tarafından aday gösterileceği belirtiliyor.

SP DE KONGREYE GİDECEK

Saadet Partisi de olağanüstü kongreye gidecek partiler arasında bulunuyor. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun görevi bırakma niyetinde olduğu seçimlerden dolayı bunu ertelediği konuşuluyor. Partinin ilerleyen günlerde kongre kararı alması bekleniyor. Karamollaoğlu yerine gelecek yeni ismin Kayseri ekibi, Kocaeli ekibinden birinin olabileceği kaydediliyor. Akademisyen Prof. Dr. Mete Gündoğan’nın da aday olacağı konuşuluyor. DEVA Partisi’nin de olağanüstü kongreye gidebileceği kaydedilirken, Genel Başkan Ali Babacan’ın yeniden aday olması bekleniyor.




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