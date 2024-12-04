Perinçek’ten Esed’e sevgi seli: ‘İnsanlığın ön cephesi’
Furkan Erten
12:134/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Perinçek, yaptığı açıklamada Esed rejiminden övgüyle bahsetti.
İran medyasına konuşan Doğu Perinçek, Esed rejiminden övgüyle bahsetti. Esed’in zafer kazanacağını söyleyen Perinçek, Türk halkının da Esed’i desteklediğini iddia etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran medyasına açıklamalarda bulundu. Tam da İran’ın istediği minvalde konuşan Perinçek, yüzbinlerce vatandaşını öldüren, milyonlarca vatandaşını sürgün eden Esed rejimini adeta “melek” ilan etti. Beşşar Esed için övgü dolu ifadeler kullanan Perinçek, muhalifleri ise akılalmaz ifadelerle eleştirdi.
Rejimin zaferinden emin
Esed'e övgülerde bulunan Perinçek, rejimi “insanlığın ön cephesi” olarak nitelendirdi. Esed'in zaferinden emin olduğunu vurgulayan Perinçek, “En başta da Batı Asya devletlerinin ve halklarının ve
Müslümanların ön cephesi.
Bu mücadeleden biz Suriye’nin ve insanlığın zaferle çıkacağından kesinlikle eminiz.
Bizim kalplerimiz Suriye milletiyle birlikte çarpmaktadır ve şundan eminiz ki Suriye toparlanacak.”
dedi.
Hükümeti hedef almayı ihmal etmedi
Akılalmaz ifadeler kullanmayı sürdüren Perinçek, Türk milleti adına da konuştu. Perinçek, “Hem insanlık açısından hem komşuluk vefası açısından Suriye’yi desteklemek durumundayız.
Çünkü Türk milleti ezici çoğunluk olarak Suriye’nin yanındadır. Hükümetimizin tereddütlü tavırlarda devam edemeyeceği ve Suriye cephesine katılacağını umut ediyoruz.”
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.