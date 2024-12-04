Perinçek’ten Esed’e sevgi seli: ‘İnsanlığın ön cephesi’

Esed'e övgülerde bulunan Perinçek, rejimi “insanlığın ön cephesi” olarak nitelendirdi. Esed'in zaferinden emin olduğunu vurgulayan Perinçek, “En başta da Batı Asya devletlerinin ve halklarının ve

Müslümanların ön cephesi.

Bu mücadeleden biz Suriye’nin ve insanlığın zaferle çıkacağından kesinlikle eminiz.

Bizim kalplerimiz Suriye milletiyle birlikte çarpmaktadır ve şundan eminiz ki Suriye toparlanacak.”