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Diyarbakır
Polisten kaçmak için 12 metre yükseklikten atladı: Hırsızlık şüphelisi suç makinesi çıktı

Polisten kaçmak için 12 metre yükseklikten atladı: Hırsızlık şüphelisi suç makinesi çıktı

10:2027/09/2024, Cuma
DHA
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Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Diyarbakır'da hırsızlık şüphelisi polisin takibi sırasında yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atlayıp, yaralandı. Tedavisi sonrası tutuklanan şüphelinin, 19 farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edildi. Şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi.


Polisleri görünce kaçan şüpheli, girdiği metruk binada çembere alındı. Şüpheli, yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atladı. Yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

19 farklı dosyadan kaydı varmış!

Yapılan incelemede şüphelinin 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi.


Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


#Diyarbakır
#emniyet
#hırsızlık

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