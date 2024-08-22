Profesyonel dolandırıcı

Kamuoyunda “Türk mucit”, “bilim insanı” ve “proje yatırımcısı” olarak tanınan Erdal Can Alkoçlar'ın, onlarca kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Sahte başarı öykülerine kanan mağdurların şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alkoçlar hakkında soruşturma başlattı.
MİLYONLARCA LİRA ÇARPTI
Çok sayıda kişiyi iş kurma vaadiyle kandıran Alkoçlar'ın, bu kişilerden milyonlarca lira koparttığı tespit edildi. Paraları kriptoya yatırdığı öne sürülen Alkoçlar'ın dolandırdığı kişilerin yalnızca birinden milyonlarca lira aldığı öğrenildi.
PARASINI İSTEYENE TEHDİT
Alkoçlar, parasını geri isteyenleri “devlet kademelerinde üst düzey tanıdıkları olduğunu” ve “çeşitli mafya mensuplarını tanıdığını” söyleyerek, şantaj ve tehditle korkutmaya çalışıyor. Aralarında siyasi ve bürokratların da olduğu pek çok ismi tanıdığını iddia eden Alkoçlar, yargı mensupları ve bürokratlara rüşvet vererek mahkemelerden istediği kararı çıkarttığını da öne sürüyor.
TEK DEĞİL ORGANİZE
Alkoçlar’ın tek başına dolandırmadığı, organize bir ekiple çalıştığı, gerek hukuksal gerekse teknolojik destek aldığı tespit edildi. Alkoçlar, hakkında çıkan olumsuz yazıları kaldırmak ve bunları arama motorlarında geriye düşürmek için de sahte erişim engeli kararları kullanıyor.