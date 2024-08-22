Profesyonel dolandırıcı

Alkoçlar, parasını geri isteyenleri “devlet kademelerinde üst düzey tanıdıkları olduğunu” ve “çeşitli mafya mensuplarını tanıdığını” söyleyerek, şantaj ve tehditle korkutmaya çalışıyor. Aralarında siyasi ve bürokratların da olduğu pek çok ismi tanıdığını iddia eden Alkoçlar, yargı mensupları ve bürokratlara rüşvet vererek mahkemelerden istediği kararı çıkarttığını da öne sürüyor.