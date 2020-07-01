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HAKKÂRİ

Bedirhan bebek ve annesinin katili hain terörist öldürüldü

Rahat uyu Bedirhan: Bedirhan ve annesinin katili öldürüldü

Hakkari’de 2018’de astsubay eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan’ı dönüş yolunda şehit edenlerden ‘Partizan’ kod adlı PKK’lı Adil Akyürek öldürüldü. Terörist Akyürek, 500 bin lira ödülle gri listede aranıyordu. Anneanne Suudiye Demir, “Acım dinmedi ama yine de sevindim. Askerlerimiz bizi sevindirdi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızını ve torununu teröre kurban veren anneanne Suudiye Demir, “Askerlerimiz bizi sevindirdi” dedi.
Kızını ve torununu teröre kurban veren anneanne Suudiye Demir, “Askerlerimiz bizi sevindirdi” dedi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda gri listede yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu ‘Partizan’ kod adlı Adil Akyürek’in etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018’de Kalana üs bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

BEDİRHAN VE ANNESİNİN KATİLİ

Gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından Hakkari Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Operasyon neticesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Terör Arananlar’ listesinde gri kategoride yer alan sözde mirgezer grubu sorumlusu bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin 31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunda Şehit edilen anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeğin faillerinden olduğu tespit edilmiştir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait iz takip köpekleri ile birlikte yapılan arama tarama faaliyeti esnasında 1 RPG-7 roketatar,1 M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, 1 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 termal silah dürbünü,1 adet sırt çantası, 1 termal şemsiye ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”

Türkiye'yi yasa boğdu: Şehit bebeğinin yastığını bir an olsun bırakmadı
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Türkiye'yi yasa boğdu: Şehit bebeğinin yastığını bir an olsun bırakmadı
Bebek katili PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya için cenaze töreni düzenlendi. Törende eşi ve oğlunu kaybeden Mehmetçiğimiz ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun yastığını da bir an olsun elinden düşürmedi.


ACIM DİNMEDİ AMA YİNE DE SEVİNDİM

Teröristin etkisiz hale getirilmesini şehit Nurcan Karakaya’nın Sivas’ın Şarkışla ilçesine yaşayan annesi Suudiye Demir sevinçle karşıladı. Şehit kızının ve torunu Bedirhan Mustafa Karakaya’nın Şarkışla Garnizon Şehitliği’ndeki mezarını ziyaret eden Demir, burada gözyaşı dökerek dua etti. Haberi alınca çok sevindiğini söyleyen Suudiye Demir, “Allah milletimden, devletimden razı olsun. Askerlerimizden razı olsun. Beni sevindirdiler. Acım dinmedi ama yine de sevindim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Acım unutulmaz ama yine böyle zamanlarda seviniyorum. Düşmanları helak etsinler. Allah askerlerimize kuvvet versin. Acım dinmiyor. Benim yavrumun acısız hiç dinmez” dedi. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de şehit anne ve bebeğinin mezarını ziyaret ederek dua etti.

Şehit Bedirhan bebeğin ilk doğum günü mezarında kutlandı
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Şehit Bedirhan bebeğin ilk doğum günü mezarında kutlandı

Askerimizden Allah razı olsun

Mustafa Karakaya
  • Şehit Bedirhan bebeğin dedesi Mustafa Karakaya, “Öncelikle bu sevinçli haber için Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımızdan, Milli Savunma Bakanımızdan, Mehmetçiklerimiz ve polislerimizden Allah razı olsun. Pençe-Kaplan operasyonundaki askerlerimize kolaylıklar diliyorum. Bize böyle bir sevinç yaşattıkları için Allah razı olsun. Biz bunun sevincini yaşadık, böyle olmasaydı daha iyi olurdu ama devletimizden Allah razı olsun bize söz verdiler ve bunu yerine getirdiler” dedi. Mustafa Karakaya, “Şu anda duygulandık. İlk başa dönmüş gibi olduk ama sevinçli duygulandık. Kafirin başı yakalanmış ve gebertmişler. Allah komandolarımızın ayağına taş değdirmesin. İnşallah bütün şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak öcünü alacaklar. Bütün şehit ailelerine Allah sabırlar versin” diye konuştu.

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