Reform mesaisinde sona doğru

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, geniş kapsamlı reform çalışmalarının hazırlık aşamasının belirli bir olgunluğa eriştiğini açıkladı. Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı İl Koordinatörleri Çalışma Kampı’nda konuşan Ala, yapısal reformların ekonomi, yargı, temel haklar, dijital dönüşüm, sağlığa erişim hizmetleri, sanayide yeşil dönüşüm, iklim değişikliği stratejisi, sıfır atık ve enerji verimliği, cezai infaz yasası, yargı sürelerinin kısaltılması ve cezaların caydırıcılığı alanında olduğunu vurguladı.