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AK Parti MKYK toplandı: İşte masadaki konular

AK Parti MKYK toplandı: İşte masadaki konular

16:4721/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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AK Parti'de kritik MKYK! Terörsüz Türkiye, ekonomi, CHP eylemleri...
AK Parti'de kritik MKYK! Terörsüz Türkiye, ekonomi, CHP eylemleri...

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının en önemli gündem maddesinin Terörsüz Türkiye olması beklenirken ekonomideki gelişmeler, CHP tarafından başlatılan ve bitmek bilmeyen eylemleri de masada olacak konular arasında olacak.

AK Parti MKYK yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda en önemli gündem maddesinin ise "Terörsüz Türkiye" hedefinin olması bekleniyor.


AK Parti MKYK Toplantısı, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, hem yerel hem de ulusal gündemlerin konuşulması bekleniyor.

MASANIN ANA GÜNDEMİ "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Toplantıda ana gündemin, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti içerisinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sonrasında 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarında ki son durum olması bekleniyor. Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin önümüzdeki sürecin planlaması MKYK'da masaya yatırılacak.


Ayrıca toplantıda ekonomideki hedefler ve enflasyonun düşürülmesi konusu ile CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan ve hala süren eylemlerinin de ele alınması bekleniyor.



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