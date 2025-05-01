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Reform mesaisinde sona doğru: 12 başlıkta reform

Reform mesaisinde sona doğru: 12 başlıkta reform

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, geniş kapsamlı reform çalışmalarının hazırlık aşamasının belirli bir olgunluğa eriştiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yapısal reformların ekonomi, yargı, temel haklar, dijital dönüşüm, sağlığa erişim hizmetleri, sanayide yeşil dönüşüm, iklim değişikliği stratejisi, sıfır atık ve enerji verimliği, cezai infaz yasası, yargı sürelerinin kısaltılması ve cezaların caydırıcılığı alanında olduğunu vurguladı.

Ala, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı İl Koordinatörleri Çalışma Kampı’nda konuştu. Edinilen bilgilere göre, Ala toplantıda, ülkede yaşanan süreçlerin tek tek analiz edildiğini, sıkıntıların vatandaşın lehine çözüleceğini kaydetti. Reform çalışmalarının teknik hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Ala, çalışmaların olgunlaştıkça hayata geçirileceğini ifade etti.

Ala, yapılacak yapısal reformların ekonomi, yargı, temel haklar, dijital dönüşüm, sağlığa erişim hizmetleri, sanayi de yeşil dönüşüm, iklim değişikliği stratejisi, sıfır atık ve enerji verimliği, cezai infaz yasası, yargı sürelerinin kısaltılması ve cezaların caydırıcılığı alanında olduğuna dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

REFORMCU KİMLİĞİ SÜRECEK

Amaçlarının dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almak olduğunu söyleyen Ala, AK Parti’nin reformcu kimliğinin sürdürüleceğini vurguladı. Ala, AK Parti’nin reformcu gündemiyle siyasetin önünü açtıklarını, Türkiye’nin yatırımlarını yolları hastanelerini yaptıklarını, şimdi de inşa edilecek bilgi otobanlarıyla ülkeyi geleceği hazırlayacaklarını söyledi.

NEWTON MANTIĞI YERİNE SAÇAKLI MANTIK

Ala, her toplumsal ve ekonomik katmanı aynı hedef için organize edilmesinin yapılacak çok yönlü reformlarla mümkün olabileceğini kaydetti. Ala, "Üretim faktörleri arasında bilgi birinci sıraya oturmuş durumda. O zaman bize düşen bilgi otobanları yapmak düşüyor, yapacağız. Hedefimizi koyup yolumuza devam edeceğiz ki geri kalmayalım. İlerleyen artık aritmetik değil geometrik şekilde ilerliyor. Dijital çağda belirsizliğin ortaya çıkardığı fırsatları değerlendirenler kazandıracaktır. O yüzden Newton mantığı yerine saçaklı mantık diyoruz. Acaba sorusu ile başlayıp seçenekler arasından bugün için doğruyu bulmak. Bugüne kadar bildiğimiz gördüğümüz, değerlendirdiğimiz her şeyi gözden geçirme zamanıdır" değerlendirmesini yaptı.


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