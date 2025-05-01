Reform mesaisinde sona doğru: 12 başlıkta reform

Ala, her toplumsal ve ekonomik katmanı aynı hedef için organize edilmesinin yapılacak çok yönlü reformlarla mümkün olabileceğini kaydetti. Ala, "Üretim faktörleri arasında bilgi birinci sıraya oturmuş durumda. O zaman bize düşen bilgi otobanları yapmak düşüyor, yapacağız. Hedefimizi koyup yolumuza devam edeceğiz ki geri kalmayalım. İlerleyen artık aritmetik değil geometrik şekilde ilerliyor. Dijital çağda belirsizliğin ortaya çıkardığı fırsatları değerlendirenler kazandıracaktır. O yüzden Newton mantığı yerine saçaklı mantık diyoruz. Acaba sorusu ile başlayıp seçenekler arasından bugün için doğruyu bulmak. Bugüne kadar bildiğimiz gördüğümüz, değerlendirdiğimiz her şeyi gözden geçirme zamanıdır" değerlendirmesini yaptı.