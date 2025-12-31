Yeni Şafak
RTÜK Başkanı Daniş: 2025'te 90 idari para cezası uygulandı

15:3331/12/2025, Wednesday
G: 31/12/2025, Wednesday
DHA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 2025 yılı boyunca yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Daniş, 1 Ocak–31 Aralık 2025 tarihleri arasında 34 ayrı medya hizmet sağlayıcısına toplam 90 idari para cezası kesildiğini bildirdi. Söz konusu süreçte para cezalarının yanı sıra program durdurma, içeriklerin katalogdan çıkarılması, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali gibi yaptırımların da uygulandığını ifade etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş,
"01 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Üst Kurulumuz tarafından 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmış; ayrıca program durdurma, katalogdan çıkarma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali müeyyideleri uygulanmıştır"
dedi.
RTÜK Başkanı Daniş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"RTÜK'ün denetim ve yaptırım süreçleri; 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayın içeriklerinin somut ihlalleri esas alınarak yürütülür. Üst Kurul kararları gerekçeli olarak alınır; kamuoyunun incelemesine açık biçimde Kurumumuzun resmi internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca, kararlar yargı denetimine açıktır; yayın kuruluşları hukuki başvuru yollarını kullanabilmektedir. Bu kapsamda, 01 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Üst Kurulumuz tarafından 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmış; ayrıca program durdurma, katalogdan çıkarma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali müeyyideleri uygulanmıştır"
ifadelerini kullandı.
Danış ayrıca,
"RTÜK; ifade özgürlüğü ile kişilik hakları, çocukların korunması, toplumsal barış ve yayıncılık etiği arasındaki hassas dengeyi gözeterek görevini sürdürmektedir. Kurumumuz, eleştiri ve farklı görüşlerin çoğulcu yayıncılık içinde yer almasını önemser; ancak mevzuatın açıkça ihlal edildiği durumlarda da yetkisini kullanmakla yükümlüdür"
değerlendirmesinde bulundu.



