RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin uyarı

13:0424/12/2025, Çarşamba
AA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncı kuruluşların, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin doğrulanmamış bilgi ve iddiaları paylaşmamaları ve yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaları esas almalarının büyük önem taşıdığını bildirdi.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin gelişmeler, resmi makamlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu süreçte, doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması büyük önem taşımaktadır. Tüm yayıncı kuruluşların gerekli özeni göstereceğine inanıyor, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan sorumlu yayıncılık anlayışı için şimdiden teşekkür ediyoruz."




