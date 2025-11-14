RTÜK’te ilk kadın başkanvekili

RTÜK’te gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında Başkan Vekilliği görevi için seçim yapıldı. Üst Kurul Üyelerinden Dr. Deniz Güçer RTÜK Başkan Vekili olarak seçildi.

Birikimi daha ileriye taşıyacağız

Güçer “Üst Kurulumuzun birikimi ve vizyonuyla, yayıncılık alanında ülkemizin örnek gösterilen kurumlarından biri olma hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

Yeni üyeler görevine başladı

Yapılan seçim sonucunda yeni Başkan Vekili göreve başlarken, aynı toplantıda RTÜK Üyesi seçilen Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker de Üst Kurul’daki görevlerine başladı. Uzun yıllar kamuda görev yapan Orhan Özdemir daha önce RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuş,RTÜK’ün kurumsal çalışmalarına pek çok katkı sağlamıştı. Fatma Çeliker de 25 yıl önce memur olarak başladığı RTÜK’te pek çok idari görevde bulunmuş ve başarılı çalışmalara imza atmıştı. Çeliker; Üye seçilmeden önce RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yeni Üyelerin, yayıncı kuruluşlarla iş birliğini güçlendirerek toplumsal duyarlılığı esas alan projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İki kadın üye

Yeni Başkan Vekili ve Üyelerin göreve başlamasıyla birlikte,Üst Kurulda ilk kez biri Başkan Vekili olmak üzere iki kadın Üye görev almış oldu.

2021 yılında RTÜK Üyesi olarak seçilen Dr. Deniz Güçer, Üst Kuruldaki tek kadın Üyeydi. Fatma Çeliker’in de Üye seçilmesiyle birlikte RTÜK tarihinde ilk kez iki kadın üye Üst Kurulda görev almış oldu.







