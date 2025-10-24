Yeni Şafak
Yeni RTÜK Başkanı belli oldu!

24/10/2025, Cuma
RTÜK’ün yeni Başkanı Mehmet Daniş oldu
RTÜK’ün yeni Başkanı Mehmet Daniş oldu

Ebubekir Şahin'in görev süresi dolduğundan dolayı RTÜK Başkanlığı için seçim yapıldı. Üst kurulda yapılan seçimde RTÜK Başkanlığına Mehmet Daniş seçildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak 2019'dan bu yana 4 kez RTÜK başkanı seçilen Ebubekir Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından, Üst Kurul üyeleri yeni başkanı belirlemek üzere toplandı. Toplantıda, RTÜK başkanlığına üyelerden Mehmet Daniş, başkan vekilliğine ise Orhan Karadaş seçildi.

Daniş, görevi devraldığı Şahin'e teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanımızın RTÜK'e kazandırdığı vizyon, çalışma disiplini ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bizler de bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, ülkemizin medya politikalarına çağın gereklerine uygun biçimde katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız. En önemli görevimiz, Sayın Şahin'den devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşımaktır. RTÜK'ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha güçlü ve daha etkin bir kurum haline getirmek için özveriyle çalışacağız."

"Üst Kurul'un vizyonuna ve misyonuna değer katacağınıza yürekten inanıyorum"

Görevi devreden Şahin ise Daniş'i tebrik ederek, Daniş'in, Üst Kurul'un vizyonuna ve misyonuna değer katacağına yürekten inandığını söyledi.

Görev süresi boyunca RTÜK'ün, aileyi kırmızı çizgi olarak belirleyen, milli ve manevi değerleri merkeze alan bir denetim ve düzenleme anlayışıyla önemli adımlar attığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kıymetli gençlerini, çocuklarımızı ve ailelerimizi zararlı içeriklere karşı korumak, medya okuryazarlığını güçlendirmek ve engelli bireylerin medya erişimini artırmak için kararlılıkla çalıştık. Başkanlığa ilk seçildiğim günden itibaren Üst Kurul'umuzu ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmayı başardık. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu hedef doğrultusunda önemli mesafeler katettiğimizi görmek beni son derece mutlu ediyor. Bu süreçte birlikte yol aldığım tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri, destekleri ve gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum."

Mehmet Daniş kimdir ?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet DANİŞ 22.23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. DANİŞ, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen DANİŞ, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet DANİŞ, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır.


