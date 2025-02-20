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Rum Kesimi çözüme uzak

Rum Kesimi çözüme uzak

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0020/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ersin Tatar.
Ersin Tatar.

Kıbrıs’ta çözüm için taraflar uzun bir aranın ardından 17-18 Mart’ta Cenevre’de masada buluşacak.

8 sene sonra ‘Crans-Montana’ formatında yapılacak konferansın sonucuna ilişkin kaynaklar umutlu değil. Kaynaklar, toplantıyı “Bu bir müzakere konferansı olmayacak. Nereye gidebileceğimiz hakkında görüş alışverişi olacak” diye özetledi. Rum Kesimi ile KKTC arasındaki mevcut 9 kapıya Türk tarafının iki kapı daha eklenmesi önerisinin karşılık bulmadığına dikkat çekerek, bir uzlaşı beklenmediği mesajı verdi.

NİYET ASKERİ BÖLGEYİ DELMEK

Geçtiğimiz ekim ayında New York’ta yapılan yemekte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mevcut 9 kapıya ek olarak iki kapı daha açma önerisine Rum tarafının da olumlu baktığını hatırlatan kaynaklar, “Rum tarafı askeri bölgeyi geçip A noktasından B noktasına transit geçiş istiyor. Bir kez daha görüldü ki Rumların niyeti askeri bölgeyi delmek” diye konuştu.



#Kıbrıs
#Rumlar
#Cenevre
#Politika

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