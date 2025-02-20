Rum Kesimi çözüme uzak

8 sene sonra ‘Crans-Montana’ formatında yapılacak konferansın sonucuna ilişkin kaynaklar umutlu değil. Kaynaklar, toplantıyı “Bu bir müzakere konferansı olmayacak. Nereye gidebileceğimiz hakkında görüş alışverişi olacak” diye özetledi. Rum Kesimi ile KKTC arasındaki mevcut 9 kapıya Türk tarafının iki kapı daha eklenmesi önerisinin karşılık bulmadığına dikkat çekerek, bir uzlaşı beklenmediği mesajı verdi.

Geçtiğimiz ekim ayında New York’ta yapılan yemekte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mevcut 9 kapıya ek olarak iki kapı daha açma önerisine Rum tarafının da olumlu baktığını hatırlatan kaynaklar, “Rum tarafı askeri bölgeyi geçip A noktasından B noktasına transit geçiş istiyor. Bir kez daha görüldü ki Rumların niyeti askeri bölgeyi delmek” diye konuştu.