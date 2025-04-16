Rum’a dikkat edin

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Kesimi’ne büyükelçi atayan Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a uyarılarda bulundu. Bir grup gazeteciye konuşan Tatar, “Türk devletleri bizim kardeşlerimizdir. Avrupa Birliği ile girdikleri bu yeni iş birliğinin elbette kendileri için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi. 4 Türk devletinin AB ile imzaladıkları son anlaşmadaki BM kararlarına atıf yapılan maddeleri gözden kaçırmış olabileceklerini ifade ederek, "Bu maddelerin sonucunun nereye varacağı ve kimlere nasıl sonuç doğuracağını biliyorlar mı" diye sordu. Türk Cumhuriyetlerinden Rum tarafına dikkat etmelerini isteyen Tatar, “Rum tarafının oynadığı oyun bambaşkadır. Neden Türk devletlerine yakınlaşmışlar? Çünkü KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na girdi. Yaşanılanlar Türkiye’yi üzmüştür” diye konuştu. Tatar, elçilik konusundaki bir soruya “Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında bunlar gündeme gelecektir. Konuşma fırsatı bulacağım ama bu konuda onlarla daha etkili bir şekilde görüşecek olan Türkiye Cumhuriyetidir. Türkiye mutlak suretle gereğini yapacaktır” mesajını verdi.