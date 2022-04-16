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Gündem Rüşvetten tutuklanan CHPli başkana 12 yıl hapis talebi
KIRKLARELİ

Rüşvetten tutuklanan CHP'li başkana 12 yıl hapis talebi

Rüşvet aldığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kırklareli’nin CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in yargılanmasına başlanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rüşvetten tutuklanan CHPli başkana 12 yıl hapis talebi
Ender Sevinç

Rüşvet aldığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kırklareli’nin CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in yargılanmasına başlanacak. Dosya kapsamında tutuklu bulunan Ender Sevinç, CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş ve esnaf Tolga Ö. ile tutuksuz 9 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Adli sicil kayıtları, sanık ifadeleri, kolluk fezlekesi ve delillerin yer aldığı iddianame Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Sevinç’in imara yönelik usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi, inşaat ruhsatı ve elektrik projesi için izin verilmesi karşılığında rüşvet aldığı öne sürülüyor. Sevinç hakkında “zimmet ve ihaleye fesat karıştırma” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından da Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ayrıca soruşturma yürütülüyor.

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