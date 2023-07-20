Saatte bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi’ne kısa sürede 36 bin 825 kişinin başvurduğunu açıkladı. Özhaseki, “Neredeyse saatte bin kişi müracaat ediyor” dedi. Özhaseki, İstanbul’da da dönüşüm inşaatların 6-8 ay içerisinde başlayacağını bildirdi.

İLK İŞ KONUTLARA YERLEŞTİRMEK

Basınla buluşan Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde yürütülen faaliyetler ve İstanbul’u depreme hazırlamak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Özhaseki, özetle şunları söyledi: Geçici barınma alanlarında 1 milyon 903 bin kişi var. Bunlardan 55 bini çadırlarda, 79 bini değişik tesislerde, yurtlarda, sosyal tesislerde, 467 bin kişi konteynerlerde kalıyor. Kira yardımı yapılan 1 milyon 301 bin kişi var. Bundan dolayı birinci işimiz bu insanları konutlarına yerleştirebilmek.

İNŞAATLARIN YÜZDE 90’I BAŞLADI

İlk günden itibaren uydu kentler kurabileceğimiz, rezerv alanları tespit etmeye çalışıyoruz. 179 bin konutun ihalesi yapıldı, yüzde 90’ının inşaatı başladı. Büyük bir bölümünü bu senenin sonuna doğru teslim edeceğiz.

YARIM KALIRSA TOKİ

22 noktada yapım dönüşüm ofisleri açtık. Bu dönüşüm ofislerinde vatandaşın her türlü müracaatına cevap verilecek bir yapı bulunuyor. TOKİ’den 15 kadar proje hazırladılar. O tip projeleri de alıp kullanabilecekler. En önemlisi de orada yapılacak inşaatları ruhsattan iskân sürecine, vatandaşın oturacağı ana kadar her türlü inşa faaliyetlerini biz denetleyeceğiz, takip edeceğiz. İşler yarım kalırsa, TOKİ devreye girecek. Bütün vatandaşların binalarını TOKİ tamamlayacak.

SAATTE BİN BAŞVURU

Projenin ilk 40 saatinde müracaat eden vatandaş sayısı 36 bin 825. Neredeyse saatte bin kişi müracaat ediyor. Önümüzdeki günlerde bu müracaatların ne kadar olacağını göreceğiz, orada bu inşa faaliyetleri başlayacak, sonra da o rezerv alanlar tekrar gözden geçirilip, ona göre yapılacak.

6 ayda inşaatlara başlıyoruz

Bakan Özhaseki, İstanbul’da dönüşüm ve ‘yarısı bizden’ kampanyası için de “Önce yüzde yüz bir araya gelenlerden başlayacağız. Bir taraftan da önceliğimiz en riskli gözüken binalara bir an önce yıkıp yapmak üzere bir sıralama içerisinde işe başlayacağız. İstanbul için özel bir birim kurarak baştan sona düşündüklerimizi hızlı bir şekilde yapacağız” dedi. Özhaseki, şöyle dedi: “Eğer herhangi bir caddede veya sokakta 1-2 bina yıkılırsa ulaşım durur. Altyapı kesintiye uğrar. Sular kapatılır, kanalizasyon çalışmaz. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş koca bir hapishaneye dönüşür. Yol haritamız belli. Bir yandan rezerv alanlarda konut yapımına başlayacağız. Taslaklar hazır ama uygulamaya dökmesi zaman alacak. En geç 6-8 ay içerisinde inşaatlara başlayacağız. Rezerv alanlardaki yapı sayısı 350 bin. Mali imkânlarımız yerinde olursa tamamına başlayabiliriz. Değilse mecburen kat karşılığı verip en az yarısına başlayıp, onlara da en riskli binaları taşıyarak, eski riskli alanları sosyal donatı olarak bırakabiliriz. Kanal İstanbul çevresini de rezerv alan olarak kullanabiliriz. Onu da dâhil ettiğimizde 600 bin konutu yapabiliriz.”











