Sağ olarak bulunan Burak arkadaşında saklanmış

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan ve 5 gündür haber alınamayan Burak Koçak, arkadaşının evinde sağ olarak bulundu. Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde oturan 8. sınıf öğrencisi Burak, 5 Haziran'da okula gitmek için evden ayrıldı. Burak akşam saatine kadar eve dönmeyince ailesi çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışındaki ilkokulun bahçesindeki barakada Burak’a ait okul çantasını bulan aile, durumu gece İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü arama başlatırken, Burak’ın yolda yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

OĞLUNA KAVUŞTU

AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK, BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişi Burak’ı bulmak için arama çalışması başlattı. Burak, arama çalışmalarının 5. gününde aynı mahalledeki bir arkadaşının evinde sağ olarak bulundu. 5 gün boyunca bir giysi dolabında saklanan çocuğu fark eden ev sahibi, yaşadığı şok sonrası jandarma ekiplerine bilgi verdi. 5 gün boyunca haber alamadığı oğluna kavuşan anne, gözyaşlarına hâkim olamadı. Ev sahibi Ayşe Yalın, “Oğlum Erhan ile bir ara mesajlaşmışlar. Sonra buraya girmiş. Bizim haberimiz yok, 5 gün boyunca dolabın içinde kalmış. Burada bıraktığımız ekmekleri yemiş yanına su almış. Ben bilseydim hemen annesine teslim ederdim” dedi.

TIRAŞINI BEĞENMEYİP SAÇLARINI KESMİŞLER

Küçük Burak'ın kaybolmadan bir gün önce, bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla mahalledeki berbere gittiği, ancak saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak ve amcasının, "Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?" dediği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak'ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi.







