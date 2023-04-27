Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Cumhurbaşkanımız ile görüştüm size selamı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sağlık Bakanı Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da hizmete sunulan 83 sağlık tesisinin açılış töreninde açıklamada bulundu.
"Sağlık durumu gayet iyi"
Koca, "Konyamız ev sahipliği yaptığı herkese ev sahipliği yapmış nadide bir şehirdir. Konyamız için ne yapsak azdır. Türkiye son 21 yılın hesabını yaparak yarınına karar verecek. Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Sağlık sisteminden nüfusuna tamamına yakını faydalanıyor. İnsanımız sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Şu anda 28 bin aile hekimimiz var. Her birinizin ayrı doktoru var. Şimdi vizyon var. Yıllık değil yüzyıllık vizyon var" dedi.