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Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Cumhurbaşkanımız ile görüştüm size selamı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız ile görüştüm, size selamı var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyonun etkisi azalmış durumda" dedi.

14:54 . 27/04/2023 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sağlık Bakanı Koca

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da hizmete sunulan 83 sağlık tesisinin açılış töreninde açıklamada bulundu.

"Sağlık durumu gayet iyi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunu hakkında bilgi veren Koca, “
Cumhurbaşkanımızla görüştüm size selamı var. Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamı var, sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler"
ifadelerini kullandı.

Koca, "Konyamız ev sahipliği yaptığı herkese ev sahipliği yapmış nadide bir şehirdir. Konyamız için ne yapsak azdır. Türkiye son 21 yılın hesabını yaparak yarınına karar verecek. Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Sağlık sisteminden nüfusuna tamamına yakını faydalanıyor. İnsanımız sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Şu anda 28 bin aile hekimimiz var. Her birinizin ayrı doktoru var. Şimdi vizyon var. Yıllık değil yüzyıllık vizyon var" dedi.

#Fahrettin Koca
#Konya
#Recep tayyip erdoğan
36 dakika önce
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