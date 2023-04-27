Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Cumhurbaşkanımız ile görüştüm size selamı var

Cumhurbaşkanımızla görüştüm size selamı var. Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamı var, sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler"

Cumhurbaşkanımızla görüştüm size selamı var. Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamı var, sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, muhalefete yüklenerek, "Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı, canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa ilişkin, "Midemi üşütmüşüm, milletimizden aksaklık için özür dilerim" dedi. Yayına kısa bir ara verilmesi sonrasında Erdoğan, yeniden kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Koca, "Konyamız ev sahipliği yaptığı herkese ev sahipliği yapmış nadide bir şehirdir. Konyamız için ne yapsak azdır. Türkiye son 21 yılın hesabını yaparak yarınına karar verecek. Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Sağlık sisteminden nüfusuna tamamına yakını faydalanıyor. İnsanımız sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Şu anda 28 bin aile hekimimiz var. Her birinizin ayrı doktoru var. Şimdi vizyon var. Yıllık değil yüzyıllık vizyon var" dedi.