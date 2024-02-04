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Sahil Güvenlik ekipleri göz açtırmıyor: İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda 65 düzensiz göçmen yakalanırken, motor arızası sonucu sürüklenen botta bulunan 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

21:23 - 4/02/2024 Pazar
AA
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan göçmenler.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan göçmenler.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Hareketli lastik botu durduran Sahil Güvenlik, bottaki 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmen de yakalandı.

Çeşme açıklarında, bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.


#İzmir
#göçmen
#Sahil Güvenlik
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