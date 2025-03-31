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Sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken motosiklet çarpmıştı: Dokuz gün sonra acı haber geldi

Sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken motosiklet çarpmıştı: Dokuz gün sonra acı haber geldi

17:4831/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
IHA
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Ercan Uzunlar'a (61)
Ercan Uzunlar'a (61)

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, sokak köpeklerinin peşine düştüğü motosikletlinin çarpıp ağır yaraladığı yaya, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Sahipsiz sokak köpekleri saldırılarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Altınordu'ya bağlı Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi'nde 23 Mart'ta, Enes A'nın kullandığı 52 AFY 986 plakalı motosiklet, sokak köpeklerinin araç trafiğine kapalı caddede peşine düşmesi sonucu Ercan Uzunlar'a (61) çarptı. Ağır yaralanan Uzunlar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzunlar, 9 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar'ın kardeşi olan Ercan Uzunlar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.


Kazada hafif şekilde yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.


Öte yandan sahipsiz sokak köpeklerinin kovalaması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.



#sahipsiz köpekler
#sahipsiz köpek saldırısı
#Ordu

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