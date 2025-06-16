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Samsun açıklarında kaçak olarak avlanan 6 ton kalkan balığı ele geçirildi

Samsun açıklarında kaçak olarak avlanan 6 ton kalkan balığı ele geçirildi

14:3716/06/2025, Pazartesi
DHA
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Ekipler tarafından kaçak avcılıkta kullanılan tüm malzemelere el konuldu.
Ekipler tarafından kaçak avcılıkta kullanılan tüm malzemelere el konuldu.

Samsun açıklarında ekiplerin, kaçak avlanan balıkçıların teknesine düzenlediği operasyonda 6 ton kalkan balığı ele geçirildi. Tekne sahibine 246 bin 960 TL idari para cezası kesildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi açıklarında yasa dışı avcılıkla mücadeleye yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ekipler, denizden yaklaşık 3 mil mesafede şüphe üzerine bir balıkçı teknesini durdurdu. Teknede yapılan kontrollerde kalkan balığı için av yasağının sona erdiği 15 Haziran öncesi yakalandığı tespit edilen yaklaşık 6 ton kalkan, bir çift trol takımı ve 192 markasız fanyalı ağ ele geçirildi. Ekipler tarafından kaçak avcılıkta kullanılan tüm malzemelere el konulurken, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde teknenin donatanı ve tayfalarına toplamda 246 bin 960 TL idari para cezası kesildi.


Ayrıca teknenin ‘dur' ikazlarına uymaması, AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) ve TTM (Hedef Takip Modülü) cihazlarının kapalı olması, VHF kanal 16 üzerinden yapılan çağrılara yanıt vermemesi ve seyir fenerlerinin kasıtlı olarak kapatması nedeniyle Liman Başkanlığı'na resmi bildirimde bulunularak yasal süreç başlatıldı. Operasyona İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de karadan teknik destek verdi.




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