Van'da kaçak av operasyonu: 22 ton 475 kilogram balık ele geçirildi

"Jandarma ekiplerince karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak her türlü arazi ve iklim şartlarında koruma ve önleme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 25-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında bir haftalık süreçte 16 olaya müdahale edilmiş; 22 ton 475 kilogram avlanmış balık, 5 kilogram canlı balık, 1 adet serpme ağ ve 450 metre ağ ele geçirilmiştir. 17 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup toplam 548 bin 230 TL idari para cezası uygulanmıştır"