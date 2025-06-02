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Van'da kaçak av operasyonu: 22 ton 475 kilogram balık ele geçirildi

Van'da kaçak av operasyonu: 22 ton 475 kilogram balık ele geçirildi

09:262/06/2025, Pazartesi
IHA
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Van.
Van.

Van'da bir haftada 16 olaya müdahale eden jandarma kaçak avlanmış 22 ton 475 kilogram inci kefali ele geçirdi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Su Ürünleri Kanunu uyarınca inci kefalinin üreme döneminde korunması ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada,
"Jandarma ekiplerince karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak her türlü arazi ve iklim şartlarında koruma ve önleme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 25-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında bir haftalık süreçte 16 olaya müdahale edilmiş; 22 ton 475 kilogram avlanmış balık, 5 kilogram canlı balık, 1 adet serpme ağ ve 450 metre ağ ele geçirilmiştir. 17 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup toplam 548 bin 230 TL idari para cezası uygulanmıştır"
denildi.


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