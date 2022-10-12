Savaş uzadıkça barış zorlaşıyor​.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET'te katıldığı canlı yayında, Serhat İbrahimoğlu’nun sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın uzadıkça daha karmaşık bir hale geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, Rus ve Ukrayna heyetlerinin mart ayında İstanbul’da bir araya gelmesinin ardından tarafların diplomasiden uzaklaştıklarını, sahada kazanım peşinde olduklarını ve sonrasında da dengelerin değiştiğini dile getirdi. Rusya-Ukrayna arasındaki devam eden süreci ve “sahada üstünlük sağlama mücadelesini” anlatan Çavuşoğlu, bu mücadele sürdükçe çözümün de zorlaştığına vurgu yaptı.

İSTANBUL FIRSATI KAÇIRILDI

Çavuşoğlu, İstanbul’da tarafların pozisyonlarının çözüm için birbirine en yaklaştığı nokta olduğunu belirterek “Müthiş bir fırsattı ancak bu fırsat kaçırıldı. Kaçırılması istendi. Özellikle üçüncü ülkeler tarafından da böyle bir müdahalenin olduğunu da görüyoruz.” dedi. Şu anda tarafsızlık ve güvenlik garantilerinin Ukrayna tarafından konuşulmadığı bir noktaya geldiklerini kaydeden Çavuşoğlu, savaşın uzadıkça barışın daha da zorlaşacağını, kayıpların her iki tarafta da daha da artacağını ifade etti. Çavuşoğlu, kışın gelmesiyle sahadaki şartların zorlaşacağını ve sofistike silahların kullanımının da artacağını belirterek “Maalesef bu diplomasiden uzaklaşmayı beraberinde getiriyor. Daha önce, iki lider olarak söylüyorum, bir araya gelme arzusundan da uzaklaşıldığını da gördük.” diye konuştu.

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RUSYA’NIN İLHAKI ZORLAŞTIRDI

Bakan Çavuşoğlu, özellikle Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmek için referandum yapması, Moskova’da attığı adımlar ve kısmi seferberlik ilan etmesi gibi adımlarının durumu daha da zorlaştırdığını vurguladı. Türkiye’nin, Rusya ve Ukrayna tarafıyla aynı eşitlikte de görüşebilen tek ülke olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Biz Rusya’yla diyaloğu kesseydik, Batı’ya uysaydık, yaptırımlara katılsaydık tahıl anlaşmasını sağlayabilir miydik?” dedi.

Eğreti ata binen çabuk düşer

Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı kışkırtıcı eylemlere giriştiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “AB içinde bir birlik ve beraberlik var, Türkiye’ye yönelik yaptırımları da hemen hayata geçirelim.’ peşinde. Ama Yunanistan’a şunu söylüyoruz; ‘Eğreti ata binen çabuk iner ya da çabuk düşer.’ Öyle ‘Benim arkamda ABD var, benim arkamda AB var, ben istediğimi yaparım.’ dersen, ona biz ‘Kalimera.’ deriz. Yani ‘Günaydın.’ deriz. ‘Uyan o hayalden. Bunların hiçbir faydası olmaz. Kimse senin arkanda durmaz. Kimse senin arkanda durmaz. Şurada yanı başında güçlü bir Türkiye var. Bu nefret, hazımsızlık, kin... Türkiye’nin Anadolu topraklarını işgal etmeye kalktın, edemedin. Denize döktük.”

Sözde değil özde müttefik

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye ile ilişkilerine dair soru üzerine Çavuşoğlu, tüm zorluklara rağmen bu iki ülkeyle Türkiye’nin ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, “Bizim itirazımız, o iki ülkenin NATO üyeliğine. İkili ilişkilerimizi kesmiş değiliz.” dedi. Türkiye’nin terörle ilgili beklentilerine yönelik bir adım atılmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Biz, sözde değil özde müttefik istiyoruz. Teröre destek veren ülkeler özde müttefik olamaz. Zaten NATO içinde yeterince sözde müttefikimiz var. O yüzden yeni sözde müttefik istemiyoruz. Özde müttefik istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Suriye ile temaslar olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Vakti saati geldiğinde biz Suriye’nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz.” sözünün oldukça açık olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Biz Suriye’de kan dökülmesini istemiyoruz. Maalesef 11 yıldır kan dökülüyor.” dedi. Suriye ile görüşme olup olamayacağına ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Uzlaşı için Suriye rejimi ile diyalog sağlanmalı. Ancak ilerleyen zamanlarda temaslar olabilir” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin YPG/PKK terör örgütüne yönelik terörle mücadelesini devam ettireceğinin altını çizerek “Biz bu kadar savunma sanayisi yatırımı yapıyoruz. Bu kadar askerimizi, polisimizi, jandarmamızı güçlendiriyoruz. Bunları çay içerken övünelim diye yapmıyoruz ki. Türkiye’ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için” dedi.

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