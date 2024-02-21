Savaşı Savaş kazandı

CHP’de Hatay düğümü Lütfü Savaş lehine çözüldü. Kararda Savaş’ın bağımsız aday olma kartını öne sürmesinin etkili olduğu bildirildi. Savaş’ın yerine alternatif bulmakta da CHP’nin zorlandığı kaydedildi. Hatay’da CHP’nin sancılı aday belirleme sürecinin kazananı mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş oldu.

CHP’de Hatay trafiği gün boyu sürdü. Savaş Genel Başkan Özgür Özel’le bir araya geldi. Savaş’ın adaylığı gece saat 01.00’de resmi olarak duyuruldu. Açıklamada “İl örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir” denildi.

Savaş’ın adaylığı için Samandağ, Yayladağ gibi birkaç teşkilat da bastırdı. Savaş’ın aday gösterilmemesi durumunda 7 ilçe başkanının istifa etmesi bekleniyordu. Savaş’ın CHP’den aday yapılmaması durumuna karşı bağımsız olarak CHP’nin karşısına çıkmayı planlıyordu. Böylece Hatay ile birlikte Özgür Özel, liderlikte ikinci yarasını aldı. İdare Amirliğini Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bir isme kaptırmıştı.