Türkiye'nin gündeminde olan fon vurgunu soruşturmasında bir tanığın daha ifadesine ulaşıldı. Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın müştekilerden iş adamı İsmail İbrahim Çağlar’ın iş yerine 2 milyon 910 bin dolar parayı Erzan’ın bir dönem sevgilisi olan avukat Candaş Güral’ın getirdiği ortaya çıktı. Dosyada tanık olarak dinlenen Çağlar’ın sekreteri Sanem Oktay, "Patronum İsmail İbrahim Çağlar beni telefonumdan arayarak, avukat Candaş Gürol’un bana bir çanta getireceğini ve bu çantayı alarak Seçil Erzan’a çantayı teslim etmem gerektiğini söyledi" dedi. Oktay ifadesinde Erzan’ın çantayı almaya bir kadınla geldiğini ve bu kadından şüphelendiğini belirterek, "Seçil Erzan’ın geldiği araç içerisinde bir bayanın olduğunu fark ettim. Bu bayan araçtan hiçbir zaman inmedi ve hiç konuşmadı. Ben araçta bulunan bayan dikkatimi çektiği için gözlem yoluyla bayanı kısaca inceledim" şeklinde konuştu.