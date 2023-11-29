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Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık dava dosyasına, Selçuk İnan, İsmail İbrahim Çağlar ve Emre Belözoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı müştekilerin banka şube müdürü sanık Seçil Erzan'ın odasına giriş-çıkış fotoğrafları da girdi.

22:15 - 29/11/2023 Çarşamba
AA
Seçil Erzan’ı odasında ziyaret eden isimlerin fotoğrafları ortaya çıktı.

Seçil Erzan’ı odasında ziyaret eden isimlerin fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan dava dosyasına, Denizbank Levent Büyükdere Şube Müdürü sanık Erzan'ın odasına ait 7-20 Mart tarihleri arasındaki fotoğrafların yer aldığı kayıtlar sunuldu.

Söz konusu fotoğraflarda, Emre Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı, İsmail İbrahim Çağlar, Kemal Tanın Yılmaz, Mert Zeydanlı, Musa Mert Çetin, Selçuk İnan ve soruşturma aşamasında ifade veren Atilla Baltaş'ın farklı tarihlerde sanık Erzan'ın odasına giriş-çıkış yaptığı görüldü.

İddianamede kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Seçil Erzan'ın 226 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

İşte o fotoğraflar:

MOJTABA HAGHANI


ATİLLA BALTAŞ

SELÇUK İNAN

SELÇUK İNAN

MUSA MERT ÇETİN

SEÇİL ERZAN

EMRE BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU

VOLKAN BAHÇEKAPILI



Fon vurgununda yeni detaylar: Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi avukat Candaş Gürol getirmiş
Fon vurgununda yeni detaylar: Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi avukat Candaş Gürol getirmiş

Türkiye'nin gündeminde olan fon vurgunu soruşturmasında bir tanığın daha ifadesine ulaşıldı. Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın müştekilerden iş adamı İsmail İbrahim Çağlar’ın iş yerine 2 milyon 910 bin dolar parayı Erzan’ın bir dönem sevgilisi olan avukat Candaş Güral’ın getirdiği ortaya çıktı. Dosyada tanık olarak dinlenen Çağlar’ın sekreteri Sanem Oktay, "Patronum İsmail İbrahim Çağlar beni telefonumdan arayarak, avukat Candaş Gürol’un bana bir çanta getireceğini ve bu çantayı alarak Seçil Erzan’a çantayı teslim etmem gerektiğini söyledi" dedi. Oktay ifadesinde Erzan’ın çantayı almaya bir kadınla geldiğini ve bu kadından şüphelendiğini belirterek, "Seçil Erzan’ın geldiği araç içerisinde bir bayanın olduğunu fark ettim. Bu bayan araçtan hiçbir zaman inmedi ve hiç konuşmadı. Ben araçta bulunan bayan dikkatimi çektiği için gözlem yoluyla bayanı kısaca inceledim" şeklinde konuştu.


#Seçil Erzan
#Deniz Bank
#Dolandırıcı
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