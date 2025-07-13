Şehit aileleri: Gururluyuz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşların aileleri, onlarla gurur duyuyor. Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, oğullarının vatan uğruna verdikleri mücadeleyle gurur duyduğunu belirtirken, İstanbul'da darbecilere karşı koyarken şehit olan Askeri Çoban'ın Diyarbakır'da yaşayan çocukları da babalarının kahramanlığını gururla yad ediyor. Şehit aileleri, yakınlarının vatan için verdikleri mücadeleyi unutmadıklarını ve bu onurlu mirası nesiller boyu yaşatacaklarını ifade ediyor.

ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden geçici görevle gittikleri Ankara'da darbecilerin bombalı saldırısında şehit olan ikizler, şehadetlerinin 9. yılında anılıyor. Evlatlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyan baba Ali Oruç, oğullarının Alihocalı Mahalle Mezarlığı'ndaki kabirlerini sık sık ziyaret ediyor. İki evladını kaybetmenin kolay olmadığını ifade eden Oruç, her 15 Temmuz'da acılarının tekrar tazelendiğini belirtti. Oruç, evlatlarıyla gurur duyduğunu anlatarak, şöyle konuştu: “Onlar şehit olmasaydı Türkiye daha kötü durumda olacaktı. İnsanlar rahat yaşıyorsa şehitlerimizin sayesinde. Sadece benim evlatlarım değil, 15 Temmuz şehitlerinin hepsiyle gurur duyuyoruz. Cenab-ı Allah katında mükafatı çok büyük. Şehitlik, peygamberlerden sonra gelen bir makamdır. Ne mutlu bana ki iki evladımı şehit verdim. Bugün olsa ben de vatanım, bayrağım ve ezanım için canımı seve seve feda ederim.”

ÇOK ÖZLÜYORUZ

Hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Askeri Çoban'ın Diyarbakır'da yaşayan evlatları da babalarıyla gurur duyuyor. Çoban'ın kızı Nurzana Çoban, babasının şehadetinin üzerinden 9 yıl geçtiğini ancak acılarının ilk gün gibi olduğunu belirterek, bu acının hiç dinmeyeceğini söyledi. Babalarını çok özlediklerini dile getiren Çoban, darbe girişimi gecesi yaşananlara değindi. Çoban, evde oldukları sırada televizyonda darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini, babasının darbecilere karşı koymak için ağabeyi ve komşularıyla köprüye gittiğini belirtti. Kendilerinin de sabaha kadar uyumadığını anlatan Çoban, şöyle konuştu: “Daha sonra ağabeyim eve geldi ama babama ulaşamadık. Ağabeyime 'Sen eve git arabayı al tekrar buraya gelirsin' demiş. Ağabeyim yanına gitmek için aradığında babama ulaşamadı. Babamın rahatsızlık geçirdiğine dair bir haber aldık. Meğerse orada şehit olmuş. Bu haberi alınca yıkıldık, daha çok erkendi hiç beklemiyorduk. Allah'tan bir daha o günlerin yaşanmamasını diliyorum.”







